Palmeiras encerra preparação para estreia e Felipe Melo não viaja

Crédito: Felipe Melo desfalca o Palmeiras contra o Fluminense (Agência Palmeiras/Divulgação

O Palmeiras encerrou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, nesta quarta-feira (12) às 21h30, no Maracanã. O Alviverde não terá o capitão Felipe Melo.

O zagueiro passou a semana passada em recuperação para poder atuar na finalíssima contra o Corinthians e agora seguirá tratando "das marcas da guerra". Luan formará dupla ao lado de Gustavo Gómez.

- Eu fiz um propósito com Deus. Tratei de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, voltando do treino no carro. Muito mérito de toda a parte médica do Palmeiras, fisioterapeutas, massagistas. Eu abri a perna em dois centímetros, era muito difícil eu jogar (sábado no Allianz Parque). Paguei um alto preço, senti dor no começo, mas tenho de agradecer que Deus tirou a dor totalmente. Não tem jeito, estou pagando o preço agora, as marcas pós-guerra, mas vou continuar tratando para em breve estar de volta ajudando - afirmou o camisa 30 ao SporTV.

Nesta terça-feira (11) o Palmeiras treinou sob comando dos auxiliares Mauricio Copertino e Andrey Lopes. Os jogadores realizaram um treino técnico em campo reduzido. Três equipes, além de um coringa, deveriam trocar passes em velocidade com no máximo dois toques na bola, sempre em busca do jogador em melhor condição de receber.

Na segunda atividade do dia, metade do grupo dirigiu-se à sala de musculação do centro de excelência para um trabalho de reforço muscular. O restante permaneceu em campo para um treino de ataque contra defesa, ainda em campo reduzido, buscando quebrar a linha de defesa adversária. Para fechar, o segundo grupo ainda praticou finalizações.