Palmeiras encerra mais um dia de pré-temporada com treino físico

Em pré-temporada para 2022, o Palmeiras treinou na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol, e fechou o dia de atividades em dois períodos com um treino físico no gramado. Pela manhã, o elenco havia realizado uma hora e meia de trabalhos táticos sob comando de Abel e seus auxiliares.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Após atividades na sala de musculação, o grupo realizou no campo um trabalho de corrida e resistência. Recuperados de Covid-19, o goleiro Marcelo Lomba e o lateral-direito Marcos Rocha participaram da atividade – o lateral havia seguido cronograma individual pela manhã. No momento, o Verdão não tem nenhum jogador afastado por conta do coronavírus. Ao todo, 13 ficaram afastados.

A equipe volta a treinar nesta terça-feira, às 9h30, na Academia de Futebol. Na sequência, a delegação almoça e permanece no centro de excelência para o treino da tarde, marcado para 16h. Nesta quarta, o Verdão disputará pela manhã mais um jogo-treino no CT com dois times formados por atletas do elenco alviverde. Até aqui, a equipe de Abel fez quatro jogos-treino.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Será o último jogo-treino antes da estreia oficial na temporada no dia 23, contra o Grêmio Novorizontino, às 16h, em Novo Horizonte-SP, pelo Campeonato Paulista, em duelo antecipado da quinta rodada do estadual.