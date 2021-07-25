Palmeiras empresta dupla para equipe da Série D

Crédito: Reprodução/ Inter de Limeira

A diretoria do Palmeiras concluiu o empréstimo de dois jogadores que estão fora dos planos da comissão técnica para o restante da temporada.

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O zagueiro Helder e o atacante Denílson foram emprestados para a Inter de Limeira até o final do Campeonato Brasileiro da Série D. No campeão estadual de 1986, a dupla será treinada por Dyego Coelho, ex-comandante do Corinthians.

Ambos estavam cedidos ao Botafogo-SP desde o início da temporada e disputaram o Campeonato Paulista da Série A1 pelo clube pelo clube ribeirão-pretano. Sem espaço durante o Brasileirão da Série C, rumaram à Inter de Limeira.

Veja a tabela completa do BrasileirãoA dupla é cria das categorias de base do Palmeiras e eles não tiveram espaço no elenco de Abel Ferreira após estourarem a idade limite do sub-20. Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada