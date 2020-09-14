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Palmeiras empata pela quarta vez seguida em casa e tem maior série sem vitórias no Allianz Parque

Igualdade contra o Sport foi mais um tropeço do Alviverde. Equipe de Vanderlei Luxemburgo ainda não sabe o que é vencer no Allianz pelo Brasileirão...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 09:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 09:58
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Com o empate por 2 a 2 com o Sport no último domingo (13), o Palmeiras continua sem vencer em casa no Brasileiro e atingiu a maior série de partidas sem vitórias seguidas no Allianz Parque.
Além da partida contra o Sport, o time empatou por 1 a 1 contra Internacional e Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Corinthians, pela última partida do Paulistão, que acabou com o título do Palmeiras nos pênaltis.
– Temos um estádio muito bom, um gramado diferente que dá para jogar com qualidade. Temos que trabalhar pra ganhar no Brasileiro – afirmou o técnico Vanderlei Luxemburgo, em entrevista coletiva, após o empate com o Sport.O atual treinador palmeirense é, proporcionalmente, quem mais empatou no estádio. Foram cinco vezes em 11 jogos (45%).
Em números absolutos, somente Cuca teve mais empates em casa. Foram seis em 35 partidas. Assim como Luxemburgo, Roger Machado e Felipão também tiveram cinco, porém com 18 e 30 jogos, respectivamente.
A maior série da história do Allianz Parque, inaugurado em 2014, acontece justamente em meio à pandemia de coronavírus que impede a presença das torcidas nas arquibancadas. Luxemburgo comentou o tópico:
– Sem torcida fica um jogo sem a emoção de um estádio com torcedores, isso para todas as equipes. Depois que começou a pandemia, os mandantes não conseguem ganhar.
Segundo levantamento do jornal "Folha de S. Paulo", publicado neste domingo (13), mandantes têm menos vitórias na atual edição do Brasileirão em relação ao ano passado. Os donos de casa venceram 32 de 74 jogos analisados, pouco mais de 43%. Em 2019, em 80 partidas, o aproveitamento foi de 57,5%.
Enquanto longe de casa, as equipes venceram 21,2% dos jogos na última temporada e 27% na atual. Por fim, os empates subiram de 21,2% para 29,7%.

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