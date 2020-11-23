Palmeiras empata em 1 a 1 com o Flamengo e dá adeus ao Brasileirão Sub-17

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras empatou com o Flamengo por 1 a 1 no Allianz Parque nesta segunda-feira (23) e deu adeus ao Brasileirão Sub-17. Derrotado por 5 a 2 no primeiro jogo das quartas de final na semana passada, no Rio de Janeiro, os garotos do Verdão não conseguiram reverter a vantagem construída pelos atuais campeões brasileiros da categoria.

A equipe do técnico Artur Itiro começou melhor na partida e, por muito pouco, não abriu o placar logo nos primeiros cinco minutos iniciais. Porém, o Flamengo soube controlar a vantagem para garantir a sua vaga na semifinal.Giovani, principal artilheiro do Verdão no ano, fez o único gol do Palmeiras na partida. Uma das maiores promessas da base do clube, o jovem termina o Brasileiro Sub-17 com oito gols. Ao final da partida, ele pediu desculpas para a torcida alviverde pela eliminação:

– Infelizmente não saímos com a classificação, agora é focar na Copa do Brasil, somos os atuais campeões. Pedimos desculpas para a torcida por não ter conseguido seguir nessa competição – lamentou o garoto.