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futebol

Palmeiras empata em 1 a 1 com o Flamengo e dá adeus ao Brasileirão Sub-17

Equipe do técnico Artur Itiro não conseguiu reverter a vantagem criada pelo Rubro-Negro no primeiro jogo e foi eliminada da competição nacional nas quartas de final
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Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 17:30
Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
O Palmeiras empatou com o Flamengo por 1 a 1 no Allianz Parque nesta segunda-feira (23) e deu adeus ao Brasileirão Sub-17. Derrotado por 5 a 2 no primeiro jogo das quartas de final na semana passada, no Rio de Janeiro, os garotos do Verdão não conseguiram reverter a vantagem construída pelos atuais campeões brasileiros da categoria.
A equipe do técnico Artur Itiro começou melhor na partida e, por muito pouco, não abriu o placar logo nos primeiros cinco minutos iniciais. Porém, o Flamengo soube controlar a vantagem para garantir a sua vaga na semifinal.Giovani, principal artilheiro do Verdão no ano, fez o único gol do Palmeiras na partida. Uma das maiores promessas da base do clube, o jovem termina o Brasileiro Sub-17 com oito gols. Ao final da partida, ele pediu desculpas para a torcida alviverde pela eliminação:
– Infelizmente não saímos com a classificação, agora é focar na Copa do Brasil, somos os atuais campeões. Pedimos desculpas para a torcida por não ter conseguido seguir nessa competição – lamentou o garoto.
Apesar da eliminação, o Palmeiras deixa o campeonato com a segunda melhor campanha da primeira fase e com bons valores na sua categoria Sub-17. O Verdão foca agora na Copa do Brasil da categoria, onde o clube defende o título da competição. Atualmente titular no profissional, o atacante Gabriel Veron foi um dos jovens a levantar a taça do torneio na temporada passada.

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