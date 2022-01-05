Palmeiras e Vasco golearam! Veja resultados dos jogos já encerrados nesta quarta pela Copa São Paulo

A Copa São Paulo de 2022 tem nesta quarta-feira os últimos confrontos da rodada inicial e alguns já pela abertura da segunda. Palmeiras e Vasco estrearam com goleadas. Confira abaixo o resultado dos jogos já encerrados: GRUPO 3 - BÁLSAMOMirassol 7 x 0 Confiança-SE (2ª rodada)
GRUPO 17 - PORTO FELIZ
Desportivo Brasil 3 x 0 Botafogo-SP (1ª rodada) Goiás 2 x 0 Iape (1ª rodada)
GRUPO 18 - JUNDIAÍ
Paulista 0 x 1 São Bernardo (1ª rodada) Ceará 1 x 1 Bragantino-PA (1ª rodada)
GRUPO 24 - SANTANA DO PARNAÍBA
Ska Brasil 3 x 0 Rio Claro (1ª rodada) Vasco 5 x 1 Lagarto-SE (1ª rodada)
GRUPO 28 - DIADEMA
Água Santa 2 x 1 Real Ariquemes (1ª rodada) Palmeiras 6 x 1 Assu-RN (1ª rodada)
GRUPO 30 - IBRACHINA ARENA
Ibrachina 3 x 1 Inter de Limeira (1ª rodada) Náutico 1 x 1 Serranense (1ª rodada) GRUPO 32 - COMENDADOR SOUZA
Nacional-SP 1 x 0 Capivariano (1ª rodada) Coritiba 1 x 0 Real Brasília (1ª rodada)