Palmeiras e Vasco empatam em partida abaixo no segundo tempo e com muitos garotos em campo

Em partida válida pela 1ª rodada atrasada do Brasileirão 2020/21, Palmeiras e Vasco empataram pelo placar de 1 a 1 no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão chegou aos 52 pontos e está em 5º lugar. Já o Cruzmaltino subiu para a 14ª colocação, com 36 pontos.Partida começou devagar, mas melhorou a partir da metade do primeiro tempo
Com o time inteiro reserva, Abel Ferreira montou a equipe titular já pensando na final da Libertadores que acontece no próximo sábado (30) e assim mandou muitos garotos a campo. Desde o início do jogo, foi possível observar a falta de entrosamento entre os jogadores, pois as jogadas ficavam muito no campo de defesa e a única alternativa encontrada foi fazer a ligação direta com os atacantes.
O Palmeiras ofereceu muito perigo para a defesa vascaína nas bolas paradas, pois os jogadores do Alviverde tinham vantagem de estatura. Após bom cruzamento, Felipe Melo perdeu um gol quase na pequena área em que chutou por cima do gol e desperdiçou uma chance clara. Com o passar do primeiro tempo, os mandantes foram entregando mais a bola para o Vasco e apostando nos contra-ataques, mudando o ritmo da partida.Apesar do Vasco estar em melhor momento na partida, quem abriu o placar foi o Palmeiras em veloz contra-ataque após roubada de bola e boa enfiada de Scarpa para Breno Lopes sair na cara do gol e acertar o canto baixo de Fernando Miguel, anotando o seu primeiro gol pelo Verdão. O equilíbrio foi tanto na primeira etapa que apenas quatro minutos depois, Benítez acertou bela cobrança de falta no ângulo para empatar o jogo e levar assim o placar para o intervalo.
Segundo tempo frio e sem grandes emoçõesO segundo tempo não começou como terminou o primeiro e o jogo ficou com as duas equipes priorizando os sistemas defensivos, não arriscando muito em busca da vantagem no placar. O Vasco tentou algo de diferente no início da etapa final, porém a forte marcação palmeirense anulou bem Talles Magno, obrigando que o jogo seja voltado para o lado de Pikachu e facilitando a vida da defesa mandante.Com as mudanças de Luxemburgo, o Vasco passou a pressionar mais a saída de bola e dificultou construção de jogadas do Palmeiras, entretanto o ataque seguia sem funcionar pois Benítez também era bem marcado pelos zagueiros. Gabriel Pec passou a ser o principal alvo do ataque e achou bons cruzamentos pela esquerda, entretanto Cano estava sempre bem marcado por dois ou mais zagueiros e o resultado era a bola com o Palmeiras.
Abel Ferreira até tentou colocar Gabriel Veron e mais alguns garotos da base para dar mais velocidade nos contra-ataques e buscar algum espaço na defesa do Vasco, porém a joia alviverde não teve muitas oportunidades e até buscou os seus companheiros de ataque, mas a defesa visitante estava bem postada.
Gabriel Pec foi o jogador que mais tentou algo diferente e criou as melhores oportunidades do segundo tempo, mas não foi o bastante para balançar as redes e compensar uma segunda metade de jogo bem abaixo das duas equipes.
No próximo jogo, o Palmeiras joga a final da Libertadores contra o Santos no Maracanã em 30 de janeiro. Já o Vasco enfrenta o Bahia, em São Januário, no dia 31 de Janeiro.FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 1 x 1 VASCOLocal: Allianz Parque (SP)Data-Hora: 26/01/2021 – 20h00Árbitro: Anderson Daronco (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Público/renda: pagantes:; total: / R$Cartões amarelos: Kuscevic (PAL); Benítez (VAS)Cartões vermelhos:-Gols: (PAL) Breno Lopes (31’/1ºT); (VAS) Benítez (35'/1ºT)
PALMEIRAS: Jaílson; Mayke , Kuscevic, Alan Empereur e Renan; Felipe Melo (Patrick de Paula, 12'/2ºT) e Gustavo Scarpa; Breno Lopes (Gabriel Veron, 30'/2ºT), Lucas Lima (Vanderlan, 12'/2ºT) e Lucas Esteves; Gabriel Silva (Fabrício, 19'/2ºT).
VASCO: Fernando Miguel; Léo Matos (Cayo Tenório, 32'/2ºT), Marcelo Alves, Ricardo Graça e Henrique; Bruno Gomes e Leo Gil (Andrey, 32'/2ºT); Yago Pikachu (Carlinhos, 17'/2ºT), Benítez (Vinícius, 25'/2ºT) e Talles Magno (Gabriel Pec, 17'/2ºT); Germán Cano.