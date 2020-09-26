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Palmeiras é firme e fala em 'paralisar' o Brasileirão se protocolo da CBF não for cumprido

Maurício Galiotte voltou a se posicionar contra o adiamento da partida contra o Flamengo, neste domingo no Allianz Parque. Presidente tem apoio de outros clubes da Série A...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 19:11
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Neste sábado (26), o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro adiou o embate entre Palmeiras e Flamengo, válido pela 12ª rodada do Brasileirão, que estava marcado para o próximo domingo (27). O Palmeiras, com isso, reiterou o seu posicionamento favorável à realização da partida.O presidente do clube, Maurício Galiotte, defendeu, em contato com o "GE", o protocolo do campeonato, afirmando que este deveria ser respeitado:
- Se o protocolo atual não for respeitado, o campeonato tem de ser paralisado.O mandatário máximo alviverde tem o apoio de todo o elenco do Palmeiras e do resto da cúpula. Além disso, outros clubes da Série A compactuam da posição de que o compromisso deste domingo deve acontecer.
O Verdão treinou na véspera da partida e optou por manter seus atletas concentrados. O Flamengo, por sua vez, embarcou para São Paulo, buscando evitar riscos caso uma liminar da CBF volte com o confronto. O jogo estava marcado para domingo (27) às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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