Palmeiras é firme e fala em 'paralisar' o Brasileirão se protocolo da CBF não for cumprido

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Neste sábado (26), o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro adiou o embate entre Palmeiras e Flamengo, válido pela 12ª rodada do Brasileirão, que estava marcado para o próximo domingo (27). O Palmeiras, com isso, reiterou o seu posicionamento favorável à realização da partida.O presidente do clube, Maurício Galiotte, defendeu, em contato com o "GE", o protocolo do campeonato, afirmando que este deveria ser respeitado:

- Se o protocolo atual não for respeitado, o campeonato tem de ser paralisado.O mandatário máximo alviverde tem o apoio de todo o elenco do Palmeiras e do resto da cúpula. Além disso, outros clubes da Série A compactuam da posição de que o compromisso deste domingo deve acontecer.