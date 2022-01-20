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Palmeiras é eleito melhor clube do mundo em 2021 pelo ranking da IFFHS

Órgão internacional de estática, segundo seus critérios de avaliação, colocou o Verdão como melhor do mundo no ano passado. É a primeira vez que um brasileiro atinge o topo ...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 11:23

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 11:23

Parece que cada vez mais esse atual elenco do Palmeiras, ao lado da comissão técnica de Abel Ferreira, vão fazendo história pelo clube. Nesta quinta-feira, a IFFHS, Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, divulgou seu ranking anual de times e colocou o Verdão no topo, ou seja, como o melhor do mundo em 2021, feito inédito para um brasileiro desde a fundação da lista.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Segundo a IFFHS, o Alviverde terminou 2021 com 322 pontos, acumulados em competições reconhecidas pela Fifa, nacionais e internacionais. Cada vitória na Libertadores, por exemplo, soma 14 pontos, no Brasileirão e na Copa do Brasil, são adicionados quatro pontos. São levados em conta todos os jogos desse nível disputados dentro dos 365 dias do último ano, ou seja, 2021.
Vale lembrar que o Palmeiras entrou em campo no ano passado para competições tanto de 2020 quanto de 2021, incluindo a Copa Libertadores, que conquistou duas vezes no mesmo ano, feito inédito na história do torneio. Tudo isso ocorreu, é claro, por conta da pandemia de Covid-19.
Na segunda posição no ranking ficou o Atlético-MG, com 313 pontos, acumulados em campanhas campeãs no Brasileirão e na Copa do Brasil, além da participação invicta na Libertadores, eliminado justamente pelo Palmeiras.
Desde 1991, quando o ranking foi estabelecido, nenhum outro clube brasileiro havia conquistado o topo. Em 2020, por exemplo, o Verdão chegou a ficar em segundo, atrás somente do Bayern de Munique, da Alemanha. Já neste ano, o time de Abel Ferreira subiu de posto e assegurou a primeira colocação, desbancando europeus como o Manchester City (3º) e Chelsea (4º).
Confira o Top 10 do ranking da IFFHS em 2021
1) Palmeiras - 322 pontos2) Atlético-MG-BRA - 313 pontos3) Manchester City-ING - 300 pontos4) Chelsea-ING - 289 pontos5) Flamengo-BRA - 289 pontos6) Dínamo Zagreb-CRO - 282 pontos7) Bayern de Munique-ALE - 271 pontos8) Real Madrid-ESP - 262 pontos9) Ajax-HOL - 261 pontos10) Athletico-PR-BRA - 252 pontos
*Em itálico os brasileiros no Top 10
Crédito: PalmeirasconquistouduasCopasLibertadoresnomesmoanoem2021(Foto:PABLOPORCIUNCULA/AFP

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