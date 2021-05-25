Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras e Abel Ferreira são multados pela Conmebol por jogo da Recopa

A diretoria alviverde tem até sete dias para recorrer à decisão da entidade
...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 14:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Na noite da última segunda-feira (24), a Conmebol anunciou uma punição ao Palmeiras e ao técnico Abel Ferreira por uma infração no regulamento da entidade. A sanção é referente ao duelo entre Palmeiras e Defensa y Justicia-ARG, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana desta temporada, disputado no Mané Garrincha, em Brasília.
>> Vai começar o Brasileirão 2021! Veja os palpites da redação do LANCE!>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Tanto o treinador quanto o Verdão foram punidos por retardar o reinício da partida na segunda etapa, o que fere dois artigos do protocolo da competição. O atraso configura multa financeira e advertência ao treinador e à instituição responsáveis pela equipe.A multa para o português é mais alta e tem o valor de U$ 50 mil (R$ 265 mil), enquanto a do Alviverde, em si, corresponde a U$ 20 mil (R$ 106 mil). Ambas as quantias serão retiradas dos direitos de televisão e patrocínio que a entidade paga aos clubes pela participação em suas competições.
Ainda há a possibilidade de requerimento de recurso por parte do Palmeiras contra a decisão da Conmebol em um prazo de até sete dias depois de informada a punição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados