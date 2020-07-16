Palmeiras divulgará casos de Covid-19 somente nos dias das partidas

Crédito: O Palmeiras, do presidente Maurício Galiotte, adota estratégia de comunicar casos (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras decidiu que informará possíveis casos de coronavírus no elenco somente nos dias dos jogos. A decisão é de tratar os desfalques por conta da doença da mesma forma que são encarados os diversos problemas físicos que tirarão os jogadores dos compromissos ao longo da temporada.

Diante do calendário com curto intervalo entre as partidas que ocorrerá a partir da semana que vem, o boletim com informações sobre COVID-19 entre os atletas sairá, na maioria das vezes, a cada três dias. A comunicação deve ocorrer basicamente por meio do site oficial do clube.Até agora, o Palmeiras comunicou que ocorreram cinco casos no elenco, sem citar o nome de nenhum dos contaminados. Todos foram assintomáticos. Três deles tiveram contato com o vírus e se recuperaram antes mesmo da retomada dos trabalhos na Academia de Futebol. Já outros dois precisaram ser afastados das atividades para cumprirem protocolo de quarentena.

O único anúncio revelando o contaminado foi exatamente o último momento em que o Verdão falou disso em seu site oficial: exames realizados em 3 de julho detectaram o vírus em Vanderlei Luxemburgo. O técnico, apesar de ter 68 anos de idade, não apresentou qualquer problema, ficou em casa e, na última quarta-feira, voltou a comandar treinamentos no clube.

A partir de agora, qualquer informação sobre casos de coronavírus ou qualquer problema físico que gere desfalque será dada apenas nos dias dos jogos. O Palmeiras mantém rígido protocolo de segurança na Academia de Futebol, evitando contágio, e continua fazendo frequentes testes para detecção da Covid-19 em seus profissionais.