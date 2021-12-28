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futebol

Palmeiras divulga lista de relacionados para Copinha 2022

Verdão estreia no dia 5 de janeiro em busca do título inédito da competição...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 16:00

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 16:00

O Palmeiras divulgou na manhã desta terça-feira (28) a lista dos jogadores relacionados para disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, que se inicia no dia 2 de janeiro do próximo ano.
Jorge Jesus fora do Benfica, Cuca deixa o Atlético-MG, Cruzeiro anuncia saída de Luxemburgo… A manhã do Mercado!
Confira a lista abaixo:
Goleiros: Kaique, Mateus, Natan e Zé HenriqueLaterais: Denzel, Garcia, Ian, Lucas Sena e VanderlanZagueiros: Jhow, Lucas Freitas, Michel, Naves, Ruan Santos e TaliscaMeio-campistas: Bruno Menezes, Fabinho, Jhonatan, Luis Guilherme, Miguel, Pedro Bicalho e Pedro LimaAtacantes: Daniel, Endrick, Gabriel Silva, Giovani, João Pedro, Kauan Santos, Kevin e Vitinho
Veja a tabela completa do Mundial de ClubesA estreia do Verdão acontece no dia 5, uma quarta-feira, às 15h15, contra o Assú-RN, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema-SP. O time disputará toda a fase de grupos na cidade, como prevê o regulamento.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com força máxima, o Palmeiras busca o título inédito para suas categorias de base. Depois de fechar 2021 como campeão paulista, o clube espera abrir o próximo com mais uma conquista.
Crédito: OPalmeirasSub-20conquistouoPaulistãodacategoriapelaquintavezconsecutiva(Foto:FábioMenotti

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