Palmeiras deve estrear camisa branca antes da verde pelo segundo ano consecutivo

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras lança novas camisas 1 e 2 para 2021. Veja fotos em galeria!Assim, o time vai vestir o uniforme alternativo antes do tradicional verde pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o Palmeiras estreou a camisa contra o Tigre, na Argentina, na primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Como visitante, usou o branco na vitória por 2 a 0 na partida que abriu caminho para a conquista do bicampeonato da América.Já em 2019, no primeiro ano da parceria com a Puma, a primeira vez da camisa aconteceu na Copa São Paulo de Futebol Júnior. De verde, as Crias da Academia venceram o Galvez, do Acre, por 2 a 0, em Capivari. Naquele ano, os profissionais estrearam o manto contra o Red Bull, pelo Paulistão.