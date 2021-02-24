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futebol

Palmeiras deve estrear camisa branca antes da verde pelo segundo ano consecutivo

Modelo de visitante está previsto para ser usado contra o Grêmio, na final da Copa do Brasil
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Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 09:00
Crédito: Divulgação
O Palmeiras estreia o uniforme, lançado nesta terça-feira (23), na decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio, domingo (28), em Porto Alegre. Como de costume diante dos gaúchos, o Verdão deve ir de branco como visitante.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras lança novas camisas 1 e 2 para 2021. Veja fotos em galeria!Assim, o time vai vestir o uniforme alternativo antes do tradicional verde pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o Palmeiras estreou a camisa contra o Tigre, na Argentina, na primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Como visitante, usou o branco na vitória por 2 a 0 na partida que abriu caminho para a conquista do bicampeonato da América.Já em 2019, no primeiro ano da parceria com a Puma, a primeira vez da camisa aconteceu na Copa São Paulo de Futebol Júnior. De verde, as Crias da Academia venceram o Galvez, do Acre, por 2 a 0, em Capivari. Naquele ano, os profissionais estrearam o manto contra o Red Bull, pelo Paulistão.
A nova coleção chega ao mercado varejista com preços de R$ 269,90 no modelo masculino e R$ 249,9 no feminino e infantil.

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