Palmeiras deve contratar quinto goleiro com mais de 30 anos desde 2012

O Palmeiras está próximo do acordo com o goleiro Marcelo Lomba, que deixará o Internacional ao final de 2021. O arqueiro de 34 anos deve ser o quinto jogador da posição com mais de 30 anos contratado desde 2012.

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Ainda em dezembro de 2012, o Verdão assinou com Fernando Prass, que viria a ser um dos principais jogadores da história do clube. No Verdão até o fim de 2019, o jogador chegou aos 34 anos e conquistou o Brasileirão (2), a Copa do Brasil e a Série B.

Pouco depois, em 2014, foi a vez de Jailson chegar ao Verdão. Desacreditado e sem currículo na Série A, só ganhou sequência em 2016, quando Vagner (o único contratado com menos de 30 anos, em 2016) teve atuações ruins. O ex-goleiro do Alviverde também ganhou o carinho da torcida, conquistando o Brasileirão (2), a Copa do Brasil (2), o Paulistão e a Libertadores (2).

Veja a tabela completa do Mundial de ClubesEm 2015, Aranha chegou, com 35 anos, mas não teve sequência. Por fim, em 2018, Weverton assinou com o Maior Campeão Nacional, se tornando um dos maiores da história e conquistando tudo o que disputou na América do Sul.

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Marcelo Lomba, pode ser o quinto nome a entrar nessa lista de veteranos. O arqueiro está próximo do acerto com o Verdão e deve ocupar a vaga deixada por Jailson.