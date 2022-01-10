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futebol

Palmeiras demite Marcos Costi, locutor do Allianz Parque

Dono do bordão "Tá lá Dentro", profissional era responsável pela locução dos jogos no estádio do Verdão desde a inauguração, em 2014. Comunicação passa por mudanças...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 19:19

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 19:19

Sob nova gestão com Leila Pereira, o Palmeiras teve algumas mudanças em seus bastidores, entre elas uma que acabou pegando de surpresa o torcedor: a de Marcos Costi, locutor oficial do Allianz Parque, desde a sua inauguração. A informação foi publicada pelo jornalista André Galvão, do SBT, e foi confirmada em seguida pelo LANCE! na noite desta segunda-feira.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Marcos ficou famoso pelo seu bordão "Tá lá Dentro", quando o Verdão anotava seus gols jogando na arena alviverde. O profissional seguia na função desde 2014, quando o estádio foi inaugurado. A tendência é que seu substituto seja Fernando Gallupo, conforme publicou o Nosso Palestra, e confirmou o LANCE!.
A demissão de Marcos Costi não caiu bem entre os torcedores do Palmeiras, que reagiram negativamente contra a atual presidente em comentários no Twitter. Vale lembrar que Leila já tem sofrido ataques nas redes por conta da dificuldade em contratar o tão sonhado centroavante. A saída de Marcos é mais um elemento para agitar essa relação neste início de mandato no clube.
Crédito: MarcosCostificoufamosopelasualocuçãonoAllianzParquedesdeainauguração(Foto:ArquivoPessoal

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