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Palmeiras deixa renovações para depois do Mundial e confirma aumento para Abel

Medo do clube é desviar o foco de titulares antes de competição prioritária do ano; Treinador ganhou mais sem prorrogação de tempo de contrato...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 19:07

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 19:07

O gerente de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, revelou em entrevista nesta quarta-feira (5) na Academia de Futebol, durante a reapresentação do elenco para a temporada 2022, que o clube deve deixar a renovação de contrato pendente de algumas peças importantes do elenco para depois da disputa do Mundial de Clubes, que acontece mês que vem, nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, o dirigente confirmou, sem revelar valores, que o Verdão aumentou o salário do técnico Abel Ferreira. Mas o agrado foi apenas uma forma de reconhecer o seu bom trabalho após as duas conquistas da Copa Libertadores, sem necessariamente envolver prolongamento do vínculo original.
- O Palmeiras sempre trata essas questões (renovações de contratos) de forma transparente com seus atletas. Tivemos casos específicos na temporada passada e soubemos como conduzir. Da mesma forma será agora. Temos uma competição que começa no mês que vem e todos sabem que ela é prioridade absoluta nesse momento.
Conforme o LANCE! revelou na terça-feira (4), dois jogadores titulares do técnico Abel Ferreira no Palmeiras na última temporada chamam a atenção da diretoria pelo fato de seus contratos vencerem no final de 2022. O meia Gustavo Scarpa e o lateral-direito Marcos Rocha encabeçam uma lista de seis atletas cujos vínculos com o Verdão se encerram neste ano. Além deles, integram a lista os atacantes Deyverson e Luan Silva, o meia Lucas Lima e o goleiro Marcelo Lomba, novo reforço alviverde para a temporada.
O L! apurou que a diretoria palmeirense já tem o aval de Abel para buscar a renovação com os titulares. Há precaução principalmente com a situação de Scarpa, já que a diretoria teme a concorrência com clubes estrangeiros nas negociações.
O meia ficará em isolamento pelo menos até o próximo dia 15 pois foi diagnosticado com Covid-19 na reapresentação do grupo nesta quarta.
Entre os outros nomes, a situação mais emergencial é a de Deyverson. O herói do título da Copa Libertadores 2021 tem vínculo com o time alviverde até o final de junho e já pode assinar pré-contrato com outra equipe e se transferir de graça.Ao L!, fontes da diretoria escondem se há interesse do clube na renovação. A presidente Leila Pereira teria interesse na permanência de Deyverson, pelo status que ele ganhou após o gol do título continental. Mas o assunto deverá ter andamento somente com o aval de Abel e sua comissão técnica.
Nos três casos, o temos do Verdão é que as conversas pela prorrogação do vínculo tirem o foco dos atletas na disputa do Mundial, título ainda inédito para o clube.
Lomba, contratado este ano para a reserva de Weverton no gol palmeirense, tem uma espécie de 'acordo de produtividade' e sua renovação depende de cumprir ou não critérios estabelecidos.
As outras situações estão mais encaminhadas. Luan Silva originalmente tinha vínculo até dezembro passado, mas o clube teve de prorrogar o contrato até março por conta da obrigatoriedade prevista para jogadores machucados. O atacante se recupera de uma das três cirurgias feitas no joelho esquerdo e não interessa mais ao clube.
Lucas Lima, que sequer se reapresentou com o restante do elenco nesta quarta, não faz partes dos planos e está liberado para arrumar um novo clube. O Fortaleza, onde jogou o Campeonato Brasileiro, por enquanto não fez nenhuma proposta ao Verdão pela liberação. A presidente Leila já admite o prejuízo de mais de R$ 60 milhões com o jogador.
+CONFIRA A CAMINHADA DO PALMEIRAS NO MUNDIAL DE CLUBES
Sobre Abel, após as ameaças de que deixaria o Verdão após conquistar a Libertadores no fim do ano passado, Barros admitiu que o clube aumentou o salário do comandante. Entretanto, isso não significou prolongamento do contrato.
- Abel Ferreira sempre teve um contrato em vigência até 31 de dezembro de 2022, com opção de prorrogação até 2023. O que aconteceu nesse momento foi o reconhecimento do trabalho desse profissional pela conquista das duas Libertadores e da Copa do Brasil. Foi um reconhecimento do Palmeiras e a vigência segue como antigamente.
Chegou a ser noticiada pela imprensa portuguesa que o Benfica, que demitiu Jorge Jesus no final do ano passado, teria interesse na contratação do treinador palmeirense. Mas Abel cumpriu o programado e chegou a voltar ao trabalho um dia antes, indo à Academia de Futebol na terça-feira (4) para observar o treinamento da equipe sub-20 que disputa a Copa São Paulo de juniores. A prioridade do treinador seria a disputa do Mundial.
Crédito: MarcosRocha,cujovínculoacabanofinaldoano,duranteareapresentação(Foto:CésarGrecco/Palmeiras

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