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futebol

Palmeiras define empréstimo de Matheus Fernandes ao Athletico-PR

Sem espaço com Abel Ferreira, volante ficará no Furacão até o final da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 13:31

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 13:31

O Palmeiras definiu na noite da última quinta-feira (13) o empréstimo do volante Matheus Fernandes ao Athletico-PR até o fim desta temporada.Diagnosticado com Covid-19, o jogador aguarda apenas sua recuperação para viajar a Curitiba e se apresentar ao novo clube.
Fernandes foi revelado pelo Botafogo. Chegou ao Palmeiras em 2019, de onde saiu no ano seguinte após ser contratado pelo Barcelona. Sem jogar no clube espanhol, optou por rescindir seu contrato e voltar ao Verdão na última temporada.
Com o técnico Abel Ferreira, contudo, não teve espaço. Atuou apenas em sete partidas, sendo titular em quatro delas, a maioria sendo os duelos no Campeonato Brasileiro após a conquista da Copa Libertadores, quando os titulares ganharam férias.
Fernandes disputou ao todo 19 partidas e marcou um gol pelo Verdão, com quem tem contrato até o fim de 2025.
Os detalhes do empréstimo para o Furacão não foram revelados por nenhum dos lados. Repassá-lo foi a solução da diretoria alviverde, afinal o clube contratou o colombiano Eduard Autesta e Jailson para sua posição. Ao todo, dez jogadores deixaram o Palmeiras nesta temporada. Para a posição de Fernandes, Danilo Barbosa não teve o seu empréstimo renovado junto ao Nice, da França, e Felipe Melo não teve o contrato renovado.TABELA
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Crédito: MatheusFernandesdurantetreino:comCovid-19,jogadorestáafastado(Foto:CesarGrecco/Palmeiras

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