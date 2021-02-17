Palmeiras de Abel reencontra com técnico paraguaio após ‘derrubá-lo’ na Libertadores

Palmeiras e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (17) no Couto Pereira, às 19h30 (horário de Brasília), sem muitas aspirações nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa já estão rebaixados, enquanto o Verdão busca engatar uma boa sequência antes da final da Copa do Brasil.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Jornal escolhe os 50 melhores jogadores sub-20 do mundo; lista tem brasileiros
O encontro na capital paranaense marca o reencontro de Abel Ferreira com Gustavo Morínigo. O treinador paraguaio comandou o Libertad no duelo entre os clubes nas quartas de final da Copa Libertadores.Houve empate por 1 a 1 em Assunção e na partida de volta, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 3 a 0 e assegurou vaga, na caminhada que culminou no bicampeonato continental contra o Santos, no Maracanã.O jogo no Brasil, dia 15 de dezembro, decretou a demissão de Morínigo do Libertad. A saída aconteceu dois dias após a eliminação da Libertadores. Sem clube, ele acertou com o Coritiba no começo do ano e não evitou a queda à Série B.
De um lado, o time de Gustavo Morínigo cumpre tabela e começa a se reestruturar para a disputa da Segunda Divisão. Do outro, a equipe Abel Ferreira tenta repetir o bom desempenho da última rodada, mesmo com o foco na decisão da Copa do Brasil. Eles se encontram de um jeito bem diferente do que foi há dois meses.