  • Palmeiras de Abel reencontra com técnico paraguaio após ‘derrubá-lo’ na Libertadores
Palmeiras de Abel reencontra com técnico paraguaio após ‘derrubá-lo’ na Libertadores

Gustavo Morínigo treinou o Libertad nas quartas de final do torneio continental e foi demitido após eliminação para o Verdão, no Allianz Parque. Ele está no Coritiba desde janeiro
LanceNet

17 fev 2021 às 09:00

Palmeiras e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (17) no Couto Pereira, às 19h30 (horário de Brasília), sem muitas aspirações nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa já estão rebaixados, enquanto o Verdão busca engatar uma boa sequência antes da final da Copa do Brasil.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Jornal escolhe os 50 melhores jogadores sub-20 do mundo; lista tem brasileiros
O encontro na capital paranaense marca o reencontro de Abel Ferreira com Gustavo Morínigo. O treinador paraguaio comandou o Libertad no duelo entre os clubes nas quartas de final da Copa Libertadores.Houve empate por 1 a 1 em Assunção e na partida de volta, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 3 a 0 e assegurou vaga, na caminhada que culminou no bicampeonato continental contra o Santos, no Maracanã.O jogo no Brasil, dia 15 de dezembro, decretou a demissão de Morínigo do Libertad. A saída aconteceu dois dias após a eliminação da Libertadores. Sem clube, ele acertou com o Coritiba no começo do ano e não evitou a queda à Série B.
De um lado, o time de Gustavo Morínigo cumpre tabela e começa a se reestruturar para a disputa da Segunda Divisão. Do outro, a equipe Abel Ferreira tenta repetir o bom desempenho da última rodada, mesmo com o foco na decisão da Copa do Brasil. Eles se encontram de um jeito bem diferente do que foi há dois meses.

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

