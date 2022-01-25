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Palmeiras coroa 'melhor base do Brasil' com título da Copinha

Para muitos, nem havia a necessidade de levantar essa taça para confirmar o excelente trabalho que o Verdão faz, mas a chancela veio no mais importante torneio da base...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 12:54

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2022 às 12:54
O Palmeiras, na última década, promoveu uma revolução em suas categorias de base, profissionalizando um departamento que antigamente não recebia o tratamento que merecia. Desde então, os resultados vieram, tanto com títulos, quanto com revelações para a equipe principal. No entanto, ainda faltava a chancela do mais importante título de jovens: a Copinha. Pois é, não falta mais!TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Com investimento, pessoas capacitadas e trabalho sério em suas categorias de base, o Verdão passou a ser algo que nunca foi: um clube formador de talentos. E, mais do que isso, passou a conquistar títulos. Mas esse fator taça é o menos essencial na filosofia do clube. Claro que as taças são importantes, mas elas são consequências do restante do trabalho de formação de atletas.
Somente o sub-20, pegando de 2017 para cá, o Palmeiras foi cinco vezes campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e campeão Brasileiro. Todos títulos importantes. Fatores que tornaram todo esse trabalho como a melhor base do Brasil, não apenas em resultados, mas também em revelações.
Esse trabalho de formação ajudo, e muito, a montar o time que venceu Paulistão, duas Libertadores e uma Copa do Brasil entre 2020 e 2021. Gabriel Menino, Patrick de Paula, Wesley, Gabriel Veron, Danilo e Renan são frutos dessa gloriosa fase do departamento de base palmeirense, que ainda deve render outros nomes como Garcia, Vanderlan, Lucas Freitas, Fabinho, Jhonatan, Giovani, entre outros, principalmente a joia Endrick, com potencial enorme.
Mas apesar de tudo isso, ainda pipocavam opiniões contrárias à qualidade da base do Palmeiras somente por causa da falta de um título da Copinha, maior e mais tradicional torneio do Brasil para os jovens. Para um clube do tamanho do Verdão, realmente era algo que faltava. Agora não falta mais, a melhor base do país também conquistou a Copa São Paulo e já pode continuar seu excelente trabalho de formação de jogadores, que é a grande função da base nos clubes.
Crédito: PalmeirasfinalmenteconquistouaCopinha,masjáeraagrandebasedoBrasil(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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