Palmeiras convence Ramírez e tem reunião marcada com Del Valle no Equador nesta segunda

Os dois representantes do Verdão embarcam para o Equador nesta madrugada e serão recepcionados pela cúpula do clube equatoriano, que tem contrato com o treinador até o final de 2021. A informação da viagem da dupla alviverde foi noticiada pelo jornalista Danilo Lavieri, do UOL, e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!.A expectativa do Palmeiras é que o acordo com o técnico já seja fechado neste início de semana. Soube a reportagem que Ramírez foi convencido pelo projeto apresentado por Barros, com quem conversa desde a última quinta-feira (15). Por este motivo, na tarde deste domingo (18), o clube brasileiro deu seu novo passo ao comunicar formalmente o Del Valle de que deseja contratar o treinador e marcou viagem para uma reunião ‘olho no olho’.