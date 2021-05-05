Palmeiras contrata meia destaque de clube da Série A3 do Paulista

Crédito: Jhonatan em ação pelo Primavera (Sandro Rodrigues / Assessor de Imprensa EC Primavera

O Palmeiras acertou nesta semana a contratação do meia Jhonatan, de 19 anos. O jogador vem do Primavera, clube do interior de São Paulo, e vai reforçar o time sub-20 do Verdão. Ele já consta no elenco oficial no site do clube.>> Rony desequilibra, Palmeiras bate o Defensa y Justicia e segue 100% na Libertadores

Segundo apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, o modelo de negócio será de empréstimo até dia 31 de janeiro de 2022, com opção de compra dos direitos econômicos, que pertencem ao Primavera.Apesar de jovem, o jogador já atuava pelo grupo profissional do clube de Indaiatuba. Pela Série A3, terceira divisão do futebol paulista, Jhonatan participou de quatro jogos, com 319 minutos em campo e um gol marcado.