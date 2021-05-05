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futebol

Palmeiras contrata meia destaque de clube da Série A3 do Paulista

Com quatro jogos e um gol no estadual, Jhonatan chega por empréstimo do Primavera
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LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 16:00

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 16:00

Crédito: Jhonatan em ação pelo Primavera (Sandro Rodrigues / Assessor de Imprensa EC Primavera
O Palmeiras acertou nesta semana a contratação do meia Jhonatan, de 19 anos. O jogador vem do Primavera, clube do interior de São Paulo, e vai reforçar o time sub-20 do Verdão. Ele já consta no elenco oficial no site do clube.>> Rony desequilibra, Palmeiras bate o Defensa y Justicia e segue 100% na Libertadores
Segundo apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, o modelo de negócio será de empréstimo até dia 31 de janeiro de 2022, com opção de compra dos direitos econômicos, que pertencem ao Primavera.Apesar de jovem, o jogador já atuava pelo grupo profissional do clube de Indaiatuba. Pela Série A3, terceira divisão do futebol paulista, Jhonatan participou de quatro jogos, com 319 minutos em campo e um gol marcado.
Após utilizar diversos atletas pratas da casa durante a vitoriosa campanha da Tríplice Coroa em 2020, o Palmeiras passa por um processo de reformulação nos elencos das categorias de base. Com inúmeros reforços e saídas, além da paralisação do futebol de base por dois meses, o Verdão retorna a campo pela categoria sub-20 na noite desta quarta-feira (5), diante do Náutico, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil.

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