Palmeiras contrata atacante com passagem pelo futebol canadense

Crédito: Faly Academy

O Palmeiras acertou nesta semana a contratação do atacante Tiago Coimbra, de 17 anos, para integrar as categorias de base do Verdão. Já registrado, o jovem jogador consta no plantel oficial da equipe sub-17.

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Brasileiro de Fortaleza-CE, Tiago morou dos 9 aos 16 anos na América do Norte, passando por Estados Unidos e Canadá. Em solos estrangeiros, atuou pelo Faly Academy, de Vancouver, cidade canadense no extremo oeste do país.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoDeixando a família no exterior, o atacante retornou ao Brasil e obteve destaque no Juazeiro FC, de Ceará. Com 1.88m de altura, chamou atenção do scout palmeirense pela boa técnica e movimentação fora da área apesar do grande porte físico. Após passar por testes na Academia de Futebol II, em Guarulhos, assinou contrato com o clube.