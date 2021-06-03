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futebol

Palmeiras contrata atacante com passagem pelo futebol canadense

Tiago Coimbra chamou atenção atuando no Juazeiro, do Ceará, e chega para reforçar o Verdão...

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 08:30
Crédito: Faly Academy
O Palmeiras acertou nesta semana a contratação do atacante Tiago Coimbra, de 17 anos, para integrar as categorias de base do Verdão. Já registrado, o jovem jogador consta no plantel oficial da equipe sub-17.
Relíquias! Veja figurinhas antigas de veteranos do Brasileirão 2021
Brasileiro de Fortaleza-CE, Tiago morou dos 9 aos 16 anos na América do Norte, passando por Estados Unidos e Canadá. Em solos estrangeiros, atuou pelo Faly Academy, de Vancouver, cidade canadense no extremo oeste do país.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoDeixando a família no exterior, o atacante retornou ao Brasil e obteve destaque no Juazeiro FC, de Ceará. Com 1.88m de altura, chamou atenção do scout palmeirense pela boa técnica e movimentação fora da área apesar do grande porte físico. Após passar por testes na Academia de Futebol II, em Guarulhos, assinou contrato com o clube.
Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, Tiago ainda não aparecerá em campo nos próximos jogos em decorrência de uma pequena lesão no ombro. O departamento médico está avaliando o grau da lesão para estabelecer o tempo de recuperação do atleta.

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