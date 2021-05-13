Palmeiras conta com invencibilidade fora de casa para bater RB Bragantino e avançar no Paulista

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Mesmo contra um adversário qualificado e jogando na altitude, o Palmeiras, na última terça-feira (11), saiu vitorioso contra o Independiente Del Valle e, com isso, manteve a invencibilidade fora de casa na temporada. Este desempenho positivo longe do Allianz Parque será fundamental, também, na briga pelo segundo título consecutivo do Paulistão.

Na competição estadual, o Verdão atuará, na próxima sexta-feira (14), em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino. A equipe do interior de São Paulo se classificou em primeiro do grupo, mas, num passado recente, não conseguiu complicar a vida o Maior Campeão Nacional quando jogou em casa.Em três partidas disputadas no Nabi Abi Chedid, na última temporada, o Verdão contabilizou 66,6% de aproveitamento, mesmo antes da chegada de Abel Ferreira. Além disso, a equipe paulistana anotou seis gols e sofreu três.

Deste modo, o bom desempenho longe do Allianz Parque, que conta com sete vitórias e três empates, será a chave do Verdão em busca da final do Paulistão, pois, além de enfrentar o Braga fora de casa, uma possível semifinal tende a ser disputada, também, com o clube como visitante.