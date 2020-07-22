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futebol

Palmeiras consegue efeito suspensivo e Rony poderá jogar o Dérbi

Punido pela Fifa com quatro meses de suspensão, atacante deverá ter novo julgamento. Pedido de efeito suspensivo foi feito pelo jurídico do Palmeiras na quarta-feira passada...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 16:51

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 16:51

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras terá um reforço importante para o clássico contra o Corinthians, às 21h30, na Arena, em Itaquera, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.
O Verdão conseguiu um efeito suspensivo na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e poderá escalar o atacante Rony, que havia sido suspenso pela Fifa por quatro meses. Ele já estava concentrado com o elenco na Academia de Futebol e relacionado para o clássico.
Além do Palmeiras, a defesa de Rony entrou com recurso. A princípio, o jogador volta a ter condição de jogo até o novo julgamento do CAS, ainda sem data definida.
Com Rony liberado, uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Mayke (Gabriel Menino), Felipe Melo, Vitor Hugo e Viña; Ramires, Bruno Henrique, Zé Rafael e Lucas Lima; Rony e Luiz Adriano.
O advogado do Palmeiras, André Sica, confirmou no Twitter a liberação do camisa onze do Verdão. Entenda o caso
O problema com o Albirex Niigata surgiu em 2017, quando Rony deixou o clube após um ano de empréstimo, sendo acusado de abandono de emprego. O imbróglio atrapalhou a sua carreira. Em 2018, ele anunciado pelo Botafogo, mas o clube carioca desistiu ao ser alertado pelo time japonês. Ainda em 2018, o Corinthians e o próprio Palmeiras também tentaram a contratação e foram desmotivados por seus departamentos jurídicos.
Quem acabou acertando com Rony, em 2018 mesmo, foi o Athletico-PR, que acabou punido também pela Fifa. O Palmeiras, que o contratou no final de fevereiro por 6 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões, na época) e acertou vínculo até dezembro de 2024, será afetado somente dentro de campo caso a pena da Fifa seja mantida.

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