Palmeiras consegue efeito suspensivo e Rony poderá jogar o Dérbi

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras terá um reforço importante para o clássico contra o Corinthians, às 21h30, na Arena, em Itaquera, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O Verdão conseguiu um efeito suspensivo na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e poderá escalar o atacante Rony, que havia sido suspenso pela Fifa por quatro meses. Ele já estava concentrado com o elenco na Academia de Futebol e relacionado para o clássico.

Além do Palmeiras, a defesa de Rony entrou com recurso. A princípio, o jogador volta a ter condição de jogo até o novo julgamento do CAS, ainda sem data definida.

Com Rony liberado, uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Mayke (Gabriel Menino), Felipe Melo, Vitor Hugo e Viña; Ramires, Bruno Henrique, Zé Rafael e Lucas Lima; Rony e Luiz Adriano.

O advogado do Palmeiras, André Sica, confirmou no Twitter a liberação do camisa onze do Verdão. Entenda o caso

O problema com o Albirex Niigata surgiu em 2017, quando Rony deixou o clube após um ano de empréstimo, sendo acusado de abandono de emprego. O imbróglio atrapalhou a sua carreira. Em 2018, ele anunciado pelo Botafogo, mas o clube carioca desistiu ao ser alertado pelo time japonês. Ainda em 2018, o Corinthians e o próprio Palmeiras também tentaram a contratação e foram desmotivados por seus departamentos jurídicos.