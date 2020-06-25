Palmeiras confirma a contratação de ex-preparador de goleiros do Grêmio

Crédito: Rogério Godoy passou a trabalhar com profissionais do Grêmio com Luxemburgo (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras confirmou a contratação de um novo preparador de goleiros: Rogério Godoy, que estava no Grêmio até o começo deste ano e chega para substituir Oscar Rodriguez, demitido há três semanas depois de passar quase seis anos no clube. Rogerião, como é conhecido, tem ido à Academia de Futebol e mantém contato com Weverton, Jailson e Vinicius Silvestre, goleiros do elenco, além de Thales Damasceno, outro preparador da posição do clube.

- O Weverton e o Jailson eu já conheço bem as características, e o Vinicius vou conhecer melhor quando começarem os treinos. São goleiros com uma trajetória linda e vencedora, tanto no Palmeiras quanto na Seleção. Encaro como um grande desafio na minha carreira poder mostrar meu trabalho em um clube como o Palmeiras, com goleiros de tanta qualidade - disse Rogério Godoy, que nasceu em Porto Alegre e tem 39 anos de idade.E MAIS:Cirurgia é bem-sucedida e Luxemburgo deve ter alta nesta sextaNo fim de 2º mês de salário reduzido, Verdão atualiza elencoDirigente afirma que Botafogo quer contratar Victor LuisRogério trabalhou com os profissionais do Grêmio de 2012 até o começo de 2020. Foi campeão da Copa do Brasil de 2016, da Libertadores de 2017, da Recopa Sul-Americana de 2018 e dos Campeonatos Gaúchos de 2018 e 2019. Iniciou sua trajetória no clube de Porto Alegre em 2005, saindo das categorias de base para o time principal quando o técnico era Vanderlei Luxemburgo.

- Agradeço ao professor Vanderlei pela confiança na minha capacidade e pela chance de estarmos juntos novamente. É um desafio enorme e para o qual dedicarei muito empenho e profissionalismo. Nosso objetivo é ajudar o clube a seguir trilhando o caminho das vitórias e das conquistas - declarou.

- O Palmeiras é um clube gigantesco. Fiquei muito feliz e orgulhoso por ser lembrado por uma instituição tão poderosa. A estrutura aqui não perde em nada para qualquer clube de fora do país, é tudo muito atualizado. A torcida pode esperar muito trabalho e dedicação. Quero construir uma história aqui no Palmeiras também - prosseguiu, definindo-se como exigente.

- Sou um profissional que exige muito dos meus atletas. Vamos trabalhar da melhor forma tanto fisicamente quanto tecnicamente e psicologicamente para que eles possam entrar em campo e desempenharem o seu papel com excelência - concluiu Rogério Godoy.

O antecessor Oscar Rodriguez estava no Palmeiras desde setembro de 2014. Participou dos treinos diários para Fernando Prass ser destaque na conquista da Copa do Brasil de 2015, para Jailson chamar atenção no título brasileiro de 2016 e no desempenho positivo de Weverton no time campeão nacional em 2018. No texto em que anuncia Rogério Godoy, o clube agradece Oscar.

- Rogério substitui Oscar Rodriguez, que chegou no fim de 2014 ao Palestra Italia e foi campeão da Copa do Brasil de 2015 e bicampeão brasileiro em 2016 e 2018, além de ter contribuído para as convocações de Weverton para a Seleção Brasileira e Fernando Prass para a Seleção Brasileira Olímpica - diz trecho da publicação no site oficial do Verdão.

FICHA TÉCNICA DE ROGÉRIO GODOY