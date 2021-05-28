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Palmeiras chega a 100 gols sob o comando de Abel Ferreira e treinador elogia equipe

O português destacou estrutura do clube e disposição dos atletas para alcançar tal marca
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Publicado em 27 de Maio de 2021 às 22:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 22:22
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com os seis gols da goleada desta quinta-feira (27) sobre o Universitario-PER, o Palmeiras chegou a 100 sob o comando de Abel Ferreira. São 61 jogos com o técnico, o que confere uma média de aproximadamente 1,6 gol/jogo desde a sua chegada.
Perguntado sobre os motivos que levaram a esta marca, o treinador voltou a elogiar a estrutura do clube e parabenizou os jogadores pelo desempenho.
– O que posso dizer sobre? Parabéns aos jogadores e para o nosso trabalho. Parabéns ao clube que oferece condições ao treinador. É aproveitar tudo isso. Que os jogadores continuem com essa sede e essa fome. É o caminho. Minha mentalidade é esta: jogar para vencer. Eu odeio perder – declarou.>> ATUAÇÕES: Rony precisa de apenas 15 minutos para ser o melhor da goleada do Palmeiras>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Abel também retomou o tópico sobre a falta de tempo para treinar e comentou que as atuações do time passam muito pelo que os atletas aplicam das explicações teóricas da comissão.
– Não temos tempo para treinar. Fazemos trabalhos específicos e análise de vídeo. Falo pessoalmente com eles para entenderem as dinâmicas. Mas, como disse, os jogadores estão de coração e mente aberta para ouvir. A resposta é dada em campo. Estou muito contente – afirmou.Com o português, a equipe já jogou com diferentes estilos de jogo, passando por diversos esquemas. Em relação a isso, o treinador explicou que não treina pelos modelos de jogo, mas sim pelas estratégias de cada partida.
– Eu não sou treinador de sistemas. Passei por todos. A equipe sabe o que fazer em campo. Já jogamos em vários. Hoje começamos com a linha de três, depois da expulsão fomos para 4-3-3. É o que eu gosto de ver. Uma equipe com ideias. Jogar contra 10 é diferente – pontuou.
O Alviverde volta a campo neste domingo (30) às 16h (horário oficial de Brasília) pela estreia do Brasileirão 2021 contra o Flamengo no Maracanã.

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