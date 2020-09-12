Palmeiras busca sua primeira vitória no sintético do Allianz no Brasileirão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Desde a instalação do gramado sintético, em fevereiro de 2020, o Palmeiras ainda não perdeu dentro do Allianz Parque. No entanto, no Campeonato Brasileiro, também não conseguiu sair vitorioso, ou seja, empatou contra Goiás e Internacional, somando apenas dois pontos de seis possíveis nessas ocasiões.

Neste domingo, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo recebe o Sport, às 19h45 (horário de Brasília), em jogo válido pela décima rodada da competição nacional. Caso some os três pontos, será a primeira vez que terá vencido no Brasileirão dentro de casa neste ano. Vale lembrar, claro, que o time triunfou como mandante no clássico contra o Santos, no estádio do Morumbi, por 2 a 1, no dia 23 de agosto. Naquela ocasião, a casa palestrina transmitiu a final da Liga dos Campeões por drive-in e não recebeu o clássico.

No Allianz Parque, o Palmeiras recebeu Goiás e Internacional, e os dois jogos terminaram em 1 a 1 – como dito, o clássico contra o Peixe aconteceu no Morumbi e o resultado foi uma vitória. Já fora de casa, o clube tem o seguinte retrospecto: dois empates e três vitórias, a última conquistada dentro da Neo Química Arena, contra o rival Corinthians.No geral, são 16 pontos conquistados e a quarta colocação na tabela, com um jogo a menos disputado, já que a partida contra o Vasco, na primeira rodada, precisou ser adiada por conta da final do Campeonato Paulista. Desses 16 pontos, 14 foram conquistados longe do Allianz Parque, o que liga uma luz de alerta. Sim, o clube é o único invicto no Brasileirão, mas, para almejar o título, precisa conquistar mais pontos dentro de seus domínios.