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futebol

Palmeiras busca sua primeira vitória no sintético do Allianz no Brasileirão

Time de Vanderlei Luxemburgo soma dois empates dentro do Allianz Parque na competição e, diante do Sport, neste domingo à noite, almeja os três pontos dentro de casa...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 19:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Desde a instalação do gramado sintético, em fevereiro de 2020, o Palmeiras ainda não perdeu dentro do Allianz Parque. No entanto, no Campeonato Brasileiro, também não conseguiu sair vitorioso, ou seja, empatou contra Goiás e Internacional, somando apenas dois pontos de seis possíveis nessas ocasiões.
Neste domingo, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo recebe o Sport, às 19h45 (horário de Brasília), em jogo válido pela décima rodada da competição nacional. Caso some os três pontos, será a primeira vez que terá vencido no Brasileirão dentro de casa neste ano. Vale lembrar, claro, que o time triunfou como mandante no clássico contra o Santos, no estádio do Morumbi, por 2 a 1, no dia 23 de agosto. Naquela ocasião, a casa palestrina transmitiu a final da Liga dos Campeões por drive-in e não recebeu o clássico.
No Allianz Parque, o Palmeiras recebeu Goiás e Internacional, e os dois jogos terminaram em 1 a 1 – como dito, o clássico contra o Peixe aconteceu no Morumbi e o resultado foi uma vitória. Já fora de casa, o clube tem o seguinte retrospecto: dois empates e três vitórias, a última conquistada dentro da Neo Química Arena, contra o rival Corinthians.No geral, são 16 pontos conquistados e a quarta colocação na tabela, com um jogo a menos disputado, já que a partida contra o Vasco, na primeira rodada, precisou ser adiada por conta da final do Campeonato Paulista. Desses 16 pontos, 14 foram conquistados longe do Allianz Parque, o que liga uma luz de alerta. Sim, o clube é o único invicto no Brasileirão, mas, para almejar o título, precisa conquistar mais pontos dentro de seus domínios.
A próxima chance de isso acontecer será neste domingo, no compromisso contra o Sport, que é o 11º colocado na tabela, com dez pontos conquistados. O Alviverde deve ir a campo com: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez (Vitor Hugo) e Viña; Patrick de Paula (Bruno Henrique), Gabriel Menino (Ramires) e Zé Rafael; Lucas Lima, Wesley (Gabriel Veron) e Willian.

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