Palmeiras busca encerrar recorde de 13 anos sem campeão invicto e igualar recorde de rival

Ainda se, saber o que é perder no Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo diante do São Paulo na decisão do Estadual deste ano em busca de um feito que não ocorre há 13 anos.A última vez que uma equipe foi campeã paulista invicta foi em 2009, o Corinthians que ganhou fama internacional a contar com o ex-atacante Ronaldo como seu camisa 9. Desde então, o Verdão agora é o primeiro a ter uma chance concreta de repetir o feito.