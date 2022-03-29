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Palmeiras busca encerrar recorde de 13 anos sem campeão invicto e igualar recorde de rival

Verdão igualaria feito obtido pelo Corinthians em 2009 pela quinta vez na história...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 05:00
Ainda se, saber o que é perder no Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo diante do São Paulo na decisão do Estadual deste ano em busca de um feito que não ocorre há 13 anos.A última vez que uma equipe foi campeã paulista invicta foi em 2009, o Corinthians que ganhou fama internacional a contar com o ex-atacante Ronaldo como seu camisa 9. Desde então, o Verdão agora é o primeiro a ter uma chance concreta de repetir o feito.
Fora isso, o time alviverde luta para igualar não só o feito do rival alvinegro como o seu recorde.
Ao longo da história, o Corinthians foi campeão paulista invicto em cinco oportunidades (1914, 1916, 1929, 1938 e 2009).
O Palmeiras vem logo atrás, com quatro conquistas obtidas sem conhecer derrotas (1926, 1932, 1937 e 1972). Caso atinja o feito esse ano, o recorde será igualado.
Veja todos os campeões paulistas invictos:
1905- Paulistano
1912- Americano
1913- Americano
1914- Corinthians
1915- A.A. das Palmeiras
1916- Corinthians
1926- Palestra Itália
1927- Paulistano
1929- Corinthians
1932-Palestra Itália
1937- Palestra Itália
1938- Corinthians
1946- São Paulo
1956- Santos
1972- Palmeiras
2009- CorinthiansTABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: JogadoresdoVerdãoantesdoduelodasemifinalcontraoBragantino(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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