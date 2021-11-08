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futebol

Palmeiras bate cem gols na temporada com show de Raphael Veiga

Meia foi o grande nome do Verdão na vitória contra o Santos, pelo Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 08:00

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras bateu, no último domingo (7), o Santos, por 2 a 0. O confronto marcou a conquista de um número importante na temporada alviverde, dado que, com o resultado, o Verdão chegou aos cem gols no período. A maioria destes contou com a participação de Raphael Veiga e Gustavo Scarpa.
Antes da partida, o Maior Campeão Nacional contava com 99 tentos na temporada atual. No primeiro tempo do clássico, no entanto, Rony recebeu um bom passe de Veiga para cravar o centésimo. Na segunda etapa, deu tempo do atacante servir o meia, que ampliou.Com isso, no total, o camisa 23 balançou as redes 16 vezes e deu cinco assistências em 2021. Acima dele, apenas Gustavo Scarpa teve mais participações em tentos, com 27 (20 assistências e sete gols). Juntos, os jogadores são responsáveis por 47,5% dos gols alviverdes.
Com boa fase de Veiga, o Palmeiras entra em campo novamente na próxima quarta-feira (10), às 20h30 (de Brasília), contra o Atlético Goianiense.

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