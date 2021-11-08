Palmeiras bate cem gols na temporada com show de Raphael Veiga

O Palmeiras bateu, no último domingo (7), o Santos, por 2 a 0. O confronto marcou a conquista de um número importante na temporada alviverde, dado que, com o resultado, o Verdão chegou aos cem gols no período. A maioria destes contou com a participação de Raphael Veiga e Gustavo Scarpa.

Antes da partida, o Maior Campeão Nacional contava com 99 tentos na temporada atual. No primeiro tempo do clássico, no entanto, Rony recebeu um bom passe de Veiga para cravar o centésimo. Na segunda etapa, deu tempo do atacante servir o meia, que ampliou.Com isso, no total, o camisa 23 balançou as redes 16 vezes e deu cinco assistências em 2021. Acima dele, apenas Gustavo Scarpa teve mais participações em tentos, com 27 (20 assistências e sete gols). Juntos, os jogadores são responsáveis por 47,5% dos gols alviverdes.