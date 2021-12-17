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Palmeiras assume segunda posição no ranking da Conmebol

Com dois títulos da Libertadores no mesmo ano, Verdão supera Grêmio e Boca Juniors e agora está somente atrás do River Plate na disputa de melhor equipe do continente...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 18:00

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 18:00

Atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras ultrapassou Boca Juniors e Grêmio e assumiu o segundo lugar no ranking de clubes da Conmebol. Após a última atualização feita pela entidade, nesta quinta-feira (16), o Alviverde chegou aos 8.503,1 pontos e só está atrás do River Plate, que soma 10.275,2.O ranking, que leva em conta os títulos conquistados e o desempenho recente nas competições continentais, é utilizado para definição dos potes que serão usados no sorteio da Copa Libertadores e Sul-Americana de 2022.Após sagrar-se tricampeão sul-americano em novembro deste ano, o Verdão somou mais 1.874,1 e se tornou o brasileiro mais bem posicionado na lista, que tem Flamengo em 4º (6.666,4), Grêmio em 5º (6.571.9) e Santos em 8º (4.517, 4) no top 10.
Garantido pela oitava vez consecutiva na Libertadores, o Palmeiras vem subindo no ranking nos últimos anos. Em 2017, quando acabou sendo eliminado nas oitavas de final pelo Barcelona de Guayaquil (EQU), o Verdão figurava na 25ª posição, sendo apenas o 7º melhor clube brasileiro, atrás de São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Inter, Grêmio e Santos.
Assim como na última temporada, a equipe comandada por Abel Ferreira será cabeça de chave do grupo A por ser o atual campeão do torneio. O sorteio está marcado para acontecer em 23 de março de 2022.
Crédito: PalmeirasvenceuoFlamengo,emMontevidéu,econquistouotridaAmérica(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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