Palmeiras assume segunda posição no ranking da Conmebol

Atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras ultrapassou Boca Juniors e Grêmio e assumiu o segundo lugar no ranking de clubes da Conmebol. Após a última atualização feita pela entidade, nesta quinta-feira (16), o Alviverde chegou aos 8.503,1 pontos e só está atrás do River Plate, que soma 10.275,2.O ranking, que leva em conta os títulos conquistados e o desempenho recente nas competições continentais, é utilizado para definição dos potes que serão usados no sorteio da Copa Libertadores e Sul-Americana de 2022.Após sagrar-se tricampeão sul-americano em novembro deste ano, o Verdão somou mais 1.874,1 e se tornou o brasileiro mais bem posicionado na lista, que tem Flamengo em 4º (6.666,4), Grêmio em 5º (6.571.9) e Santos em 8º (4.517, 4) no top 10.