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futebol

Palmeiras aproveita embarque para Mundial e lança novo segundo uniforme

Clube já vem atuando no Paulistão com a camisa verde desta temporada...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 05:00
O Palmeiras vai aproveitar o embarque da equipe para o Mundial de Clubes, nesta quarta-feira (2) para lançar o seu novo segundo uniforme para a disputa da temporada.A Puma preparou um modelo especial para ser o segundo uniforme do Verdão, que teve suas imagens divulgadas.
A camisa é inspirado no projeto 'Por um futuro mais verde', que busca tornar o Alviverde mais participativo em causas sociais. Por isso, o nome deste está escrito na camisa.
Além disso, a camisa é focada na sustentabilidade. Por isso, utiliza um tecido especial, com propriedades específicas de respeito ao meio ambiente.
A camisa branca ainda não tem um cronograma definido para vendas, mas deve seguir essa diferenciação entra lojas.TABELA
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
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Crédito: Novomodelodestacacausasocialeseráproduzidocommaterialsustentável(Foto:Divulgação

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