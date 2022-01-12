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futebol

Palmeiras anuncia o zagueiro Murilo e chega a cinco reforços para 2022

Jogador foi revelado no Cruzeiro e estava no futebol da Rússia...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 10:28

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 10:28

O Palmeiras anunciou na manhã desta quarta-feira (12) a contratação do zagueiro Murilo, de 24 anos, que estava no Lokomotiv Moscou, da Rússia. Ele assinou um contrato de quatro anos com o Verdão, até o final de 2026.- Estou muito feliz de estar aqui, espero ajudar muito, lutar dentro de campo a cada minuto, a cada jogo - disse o atleta no anúncio da TV Palmeiras.Murilo fechou com Palmeiras - Divulgação / PalmeirasO zagueiro de 1,88m, revelado pelo Cruzeiro, estava no futebol russo desde 2019, onde disputou 71 partidas e marcou cinco gols. Ele revelou que logo contou sobre as negociações para a família de tão emocionado que ficou e, após conversar com eles, "aceitou logo de cara e já queria vir (para o Palmeiras)".Murilo é o quinto reforço contratado pelo Palmeiras para a temporada de 2022. O clube paulista também trouxe o goleiro Marcelo Lomba, os meio-campistas Jailson e Atuesta e o atacante Rafael Navarro. Além disso, o Verdão segue no mercado em busca de mais um centroavante.

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