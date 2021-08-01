Palmeiras anuncia contratação de Piquerez até fim de 2025

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras anunciou, no último sábado (31), a contratação do lateral esquerdo Joaquín Piquerez. O jogador, que deixou o Peñarol, assinou com o clube até o fim de 2025 e brigará pela titularidade com Jorge, que também chegou ao clube recentemente.

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- É um passo muito importante, todo jogador aspira dar um salto de qualidade em sua carreira, e eu venho ao atual campeão da Libertadores, o Maior Campeão do Brasil. É um clube muito grande, a nível mundial, estou contente e espero estar à altura do que é este clube - afirmou Piquerez

- Darei tudo de mim para estar à altura do clube, ganhar muitos títulos e assim fazer história no Palmeiras - finalizou.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO jogador é tido como o substituto natural de Matías Viña na seleção uruguaia e chega para a vaga deixada pelo compatriota, que está na Itália para assinar com a Roma. O lateral tem passagens constantes pelas seleções de base do país.

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