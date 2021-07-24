Palmeiras anuncia contratação de Jorge, lateral esquerdo do Mônaco

O Palmeiras anunciou, na noite desta sexta-feira (23), a contratação do lateral esquerdo Jorge. O atleta assinou com o Verdão até 2025 e será integrado ao elenco na próxima segunda-feira.Na negociação, o Palmeiras acertou a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador que chega para substituir Matias Viña, que tem negociação avançada para se transferir para a Roma-ITA– Fala, Família Palmeiras! Estou muito feliz de chegar a esse grande clube e ansioso para vestir essa camisa. Espero retribuir o carinho da torcida com dedicação dentro de campo e, se Deus quiser, conquistar títulos junto a esse elenco campeão. Avanti, Palestra – disse o lateral.