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futebol

Palmeiras anuncia contratação de Jorge, lateral esquerdo do Mônaco

Jogador assinou com o Verdão até 2025
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LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 21:14

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 21:14

Crédito: VALERY HACHE / AFP
O Palmeiras anunciou, na noite desta sexta-feira (23), a contratação do lateral esquerdo Jorge. O atleta assinou com o Verdão até 2025 e será integrado ao elenco na próxima segunda-feira.Na negociação, o Palmeiras acertou a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador que chega para substituir Matias Viña, que tem negociação avançada para se transferir para a Roma-ITA– Fala, Família Palmeiras! Estou muito feliz de chegar a esse grande clube e ansioso para vestir essa camisa. Espero retribuir o carinho da torcida com dedicação dentro de campo e, se Deus quiser, conquistar títulos junto a esse elenco campeão. Avanti, Palestra – disse o lateral.
Jorge iniciou sua carreira no Flamengo e, rapidamente, foi vendido à Europa. No Mônaco-FRA, no entanto, não teve sequência e passou por empréstimos até chegar ao Verdão. O atleta não entra em campo desde dezembro de 2020, devido a uma lesão.

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