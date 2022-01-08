Palmeiras anuncia a contratação do volante Jailson por uma temporada

O Palmeiras anunciou seu quarto reforço para a temporada nesta sexta-feira. Trata-se do volante Jailson, que estava sem clube e assinou com o Verdão até dezembro de 2022. A negociação avançada já havia sido revelada por Anderson Barros, na última quarta-feira e acabou se concretizando alguns dias depois.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Com tudo acertado entre as partes, o meio-campista desembarcou em São Paulo na noite da última quinta-feira, passou por exames nesta manhã e, após ser aprovado, firmou contrato com o clube alviverde por uma temporada.

- Estou muito feliz pela oportunidade de chegar a um clube vencedor como o Palmeiras e é motivo de muito orgulho fazer parte deste grande time. Já estou muito ansioso para começar a trabalhar e dar alegrias à torcida - afirmou o atleta à TV Palmeiras, depois de ter conhecido a estrutura da Academia.

Jailson chega para suprir uma lacuna no elenco deixada depois das saídas de Felipe Melo, que não renovou contrato, e de Danilo Barbosa, que não teve seu empréstimo prorrogado junto ao Nice, da França. Um reforço para a posição foi pedido pelo técnico Abel Ferreira, que queria a permanência de Danilo.

Sem jogar desde o fim de 2020, Jailson estava sob contrato com o Dalian Pro, da China, até dezembro de 2021, mas não recebia salários havia quatro meses, o que o fez entrar com processo na Fifa para rescindir o acordo com os chineses. Na última temporada, por conta da pandemia de coronavírus, ele não conseguiu voltar para o país asiático e ficou sem atuar por mais de um ano.