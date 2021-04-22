Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras amplia série invicta em estreias na Libertadores

Com a vitória diante o Universitario, o Verdão chegou a 15ª estreia consecutiva sem derrota no torneio continental...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 07:30
Crédito: Raul SIFUENTES / POOL / AFP
O Palmeiras venceu o Universitario nesta quarta-feira (21) por 3 a 2, em Lima, e manteve a sequência invicta em estreias na Libertadores. São 15 edições consecutivas sem derrota, com 12 vitórias e três empates no período. O Verdão disputa o torneio continental pela 21ª vez, sendo a sexta de maneira consecutiva.
ATUAÇÕES: Palmeiras vence com Veiga inspirado e Renan heroico
No período invicto, o Alviverde marcou 38 vezes e sofreu apenas 14 gols. Contra os peruanos, os tentos foram marcados por Danilo, Raphael Veiga e Renan. O Palmeiras defende o título da Libertadores e a competição não tem um campeão duas vezes seguidas desde o Boca Juniors, nos anos de 2000 e 2001.
>> Veja a tabela completa da Libertadores e simule os próximos jogosO Verdão volta a campo na principal competição sul-americana pela segunda rodada do Grupo A, na próxima terça-feira, diante do Independiente del Valle, às 21h30, no Allianz Parque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura
Cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social
Mutirão em Vitória oferece serviços para população em situação de rua
Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados