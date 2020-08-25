Palmeiras adquire mais 10% dos direitos de Gabriel Menino

O Palmeiras adquiriu, em fevereiro de 2020, mais 10% dos direitos econômicos do jogador Gabriel Menino e agora detém um total de 80% do passe. O restante (20%) permanece com o Bugre.
A informação foi primeiramente dada pelo jornalista Thiago Ferri, do "UOL", nesta terça-feira e posteriormente confirmada pelo LANCE!. O meio-campista renovou seu contrato com o Alviverde em fevereiro deste ano, até dezembro de 2024. Estima-se que esses 10% adquiridos girem em torno dos R$ 400 mil.
Revelado na base do Guarani, Gabriel Menino chegou ao Palmeiras em 2017, aos 15 anos, e recebeu uma chance efetiva no profissional neste ano, com o técnico Vanderlei Luxemburgo.
Ele e Patrick de Paula, outra “Cria da Academia”, como são chamados, foram os grandes destaques do Palmeiras no Campeonato Paulista, tendo sido campeões. Patrick, inclusive, foi quem fez o último pênalti em cima do Corinthians. Por conta disso, os jogadores vêm sendo sondados pelo mercado internacional.