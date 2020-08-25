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futebol

Palmeiras adquire mais 10% dos direitos de Gabriel Menino

Meio-campista foi revelado na base do Guarani e é um dos destaques do time de Luxemburgo; com novo negócio, fechado em fevereiro, clube detém 80% do jogador...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 20:51

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 20:51

Crédito: Thiago Ferri
O Palmeiras adquiriu, em fevereiro de 2020, mais 10% dos direitos econômicos do jogador Gabriel Menino e agora detém um total de 80% do passe. O restante (20%) permanece com o Bugre.
A informação foi primeiramente dada pelo jornalista Thiago Ferri, do "UOL", nesta terça-feira e posteriormente confirmada pelo LANCE!. O meio-campista renovou seu contrato com o Alviverde em fevereiro deste ano, até dezembro de 2024. Estima-se que esses 10% adquiridos girem em torno dos R$ 400 mil.
Revelado na base do Guarani, Gabriel Menino chegou ao Palmeiras em 2017, aos 15 anos, e recebeu uma chance efetiva no profissional neste ano, com o técnico Vanderlei Luxemburgo.
Ele e Patrick de Paula, outra “Cria da Academia”, como são chamados, foram os grandes destaques do Palmeiras no Campeonato Paulista, tendo sido campeões. Patrick, inclusive, foi quem fez o último pênalti em cima do Corinthians. Por conta disso, os jogadores vêm sendo sondados pelo mercado internacional.

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