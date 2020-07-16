Palmeiras acerta com ex-volante do Inter, de 19 anos, para jogar na base

O Palmeiras contratou um volante que se destacou no Inter para atuar nas categorias de base do clube. Já está registrado na Federação Paulista de Futebol e na Confederação Brasileira de Futebol o contrato até 31 de dezembro de 2022 com Jonathan, que fez 19 anos em março e comemorou o acerto.

- Feliz e muito motivado para este novo desafio. Poder vestir essa camisa tão importante do futebol brasileiro e mundial. Não vão faltar entrega, dedicação e muito suor para honrar toda confiança depositada em meu trabalho. Obrigado ao Palmeiras pela oportunidade, toda diretoria pelo respaldo e minha família e meu staff pelo suporte. Agradeço muito a Deus por tudo - escreveu Jonathan em sua publicação no Instagram, com foto assinando contrato.Confira a publicação no Instagram de Jonathan comemorando o acerto: Jonathan destacou-se na geração nascida em 2001 e que acostumou-se a conquistar títulos no Inter, entre eles a Nike Premier Cup, uma espécie de Mundial sub-15, em 2016. O volante de 1,96 m é considerado técnico por conta da qualidade de seu passe, visão de jogo e capacidade de marcação. O jovem aparece em diversas convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira desde o sub-15 e já revelou se inspirar em Busquets, do Barcelona.