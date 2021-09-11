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futebol

Palmeiras abre visitas à sala de troféus para os Sócios Avanti

Entre os dias 14, 15 e 16 de setembro, os torcedores poderão conhecer o novo espaço do Allianz Parque
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LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 09:30

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 09:30

Crédito: Cesar Greco
Mais um grupo terá a oportunidade de conhecer a nova sala de troféus do Palmeiras. Desta vez, os sócios Avanti terão a chance de visitar o novo espaço do Allianz Parque.Nos dias 14, 15 e 16 de setembro, os adeptos ao programa de sócio torcedor poderão ver de perto os troféus da Libertadores de 1999 e 2020, dos dez títulos brasileiros, do Mundial de 1951 e outras tantas taças conquistadas ao longo dos 107 anos do clube.
Para visitar a sala de troféus do Palmeiras, os torcedores terão direito a levar um acompanhante e os ingressos serão gratuitos. Basta fazer a reserva em: www.ingressospalmeiras.com.br.

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