Palmeiras abre visitas à sala de troféus para os Sócios Avanti

Mais um grupo terá a oportunidade de conhecer a nova sala de troféus do Palmeiras. Desta vez, os sócios Avanti terão a chance de visitar o novo espaço do Allianz Parque.Nos dias 14, 15 e 16 de setembro, os adeptos ao programa de sócio torcedor poderão ver de perto os troféus da Libertadores de 1999 e 2020, dos dez títulos brasileiros, do Mundial de 1951 e outras tantas taças conquistadas ao longo dos 107 anos do clube.