Palmeiras 'abre' seu Instagram para empresas que auxiliam na luta contra o COVID-19

Crédito: Palmeiras divulga mais uma campanha que faz parte do programa 'Por um Futuro Mais Verde' (Divulgação

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira uma ação para divulgar empresas que auxiliam ou atuam diretamente no enfrentamento do coronavírus. O clube divulgará essas marcas no recurso stories de sua conta oficial no Instagram, que atualmente possui 2,3 milhões de seguidores.

O foco está em organizações e instituições de saúde que atuam no cuidado de pessoas impactadas pela crise. O processo para a publicação do conteúdo necessita de cadastro nesse formulário, ser uma instituição sem fins lucrativos, possuir um CNPJ ativo e regular, concordar com o Termo de Compromisso e encaixar-se nas temáticas propostas. A campanha tem prazo ilimitado.E MAIS:Palmeiras consegue acordo para pagar parte da compra de ViñaApós doação de sangue no Allianz, Palmeiras agradece por 4 milAuxiliar de Luxa diz como reprises de jogos podem ser estímuloMenino relata choro, insônia e dia que virou Medina para Luxa- Nosso objetivo é usar a força da marca Palmeiras para divulgar organizações que estejam alinhadas com o nosso propósito de promoção da saúde e do bem-estar das pessoas. Neste momento, precisamos nos unir ainda mais e mostrar a força da torcida palestrina - explicou o diretor executivo de marketing do Palmeiras, Roberto Trinas.

Serão divulgadas instituições que desenvolvam, produzam ou distribuam materiais de higiene pessoal (entre eles álcool em gel 70%), materiais de limpeza e alimentos para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade em meio à atual pandemia.

Também podem se cadastrar organizações que oferecem apoio psicológico com atendimento gratuito para populações vulneráveis ou que produzam equipamentos para pacientes internados. Além de instituições que desenvolvam atendimento à saúde em clínicas e hospitais, não direcionados apenas ao tratamento da COVID-19, e que foram impactadas pela pandemia.

A campanha também envolverá entidades que atuam no cuidado e apoio de profissionais de serviços essenciais. Para isso, é necessário que a organização desenvolva, produza ou distribua equipamentos de proteção individual (EPI) ou materiais de higiene pessoal para profissionais do sistema de saúde ou de setores como limpeza urbana, transporte público e segurança.