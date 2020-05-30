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Palmeiras 'abre' seu Instagram para empresas que auxiliam na luta contra o COVID-19

Conta do clube na rede social, que atualmente possui 2,3 milhões de seguidores, divulgará em seus stories organizações que ajudam ou atuam no enfrentamento do coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 21:35

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 21:35

Crédito: Palmeiras divulga mais uma campanha que faz parte do programa 'Por um Futuro Mais Verde' (Divulgação
O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira uma ação para divulgar empresas que auxiliam ou atuam diretamente no enfrentamento do coronavírus. O clube divulgará essas marcas no recurso stories de sua conta oficial no Instagram, que atualmente possui 2,3 milhões de seguidores.
O foco está em organizações e instituições de saúde que atuam no cuidado de pessoas impactadas pela crise. O processo para a publicação do conteúdo necessita de cadastro nesse formulário, ser uma instituição sem fins lucrativos, possuir um CNPJ ativo e regular, concordar com o Termo de Compromisso e encaixar-se nas temáticas propostas. A campanha tem prazo ilimitado.E MAIS:Palmeiras consegue acordo para pagar parte da compra de ViñaApós doação de sangue no Allianz, Palmeiras agradece por 4 milAuxiliar de Luxa diz como reprises de jogos podem ser estímuloMenino relata choro, insônia e dia que virou Medina para Luxa- Nosso objetivo é usar a força da marca Palmeiras para divulgar organizações que estejam alinhadas com o nosso propósito de promoção da saúde e do bem-estar das pessoas. Neste momento, precisamos nos unir ainda mais e mostrar a força da torcida palestrina - explicou o diretor executivo de marketing do Palmeiras, Roberto Trinas.
Serão divulgadas instituições que desenvolvam, produzam ou distribuam materiais de higiene pessoal (entre eles álcool em gel 70%), materiais de limpeza e alimentos para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade em meio à atual pandemia.
Também podem se cadastrar organizações que oferecem apoio psicológico com atendimento gratuito para populações vulneráveis ou que produzam equipamentos para pacientes internados. Além de instituições que desenvolvam atendimento à saúde em clínicas e hospitais, não direcionados apenas ao tratamento da COVID-19, e que foram impactadas pela pandemia.
A campanha também envolverá entidades que atuam no cuidado e apoio de profissionais de serviços essenciais. Para isso, é necessário que a organização desenvolva, produza ou distribua equipamentos de proteção individual (EPI) ou materiais de higiene pessoal para profissionais do sistema de saúde ou de setores como limpeza urbana, transporte público e segurança.
A campanha faz parte do programa de Responsabilidade Institucional do Palmeiras chamado “Por Um Futuro Mais Verde”, que visa consolidar o clube como uma organização responsável, geradora de impacto positivo para o futebol e para a sociedade nos pilares econômico, social e ambiental. E MAIS:

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