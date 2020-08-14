Palmeiras abate dívida com a Crefisa referente à compra de Dudu

Crédito: Dudu está emprestado ao Al-Duhail, do Catar (Agência Palmeiras/Divulgação

O Palmeiras pagou para a Crefisa cerca de R$19 milhões referentes ao empréstimo para a compra dos 50% dos direitos econômicos de Dudu que pertenciam ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. O valor de 3 milhões de euros foi adiantado em 2016. A informação é do "Fox Sports".

Há quatro anos, a prática entre clube e a patrocinadora era normal, porém depois a Receita Federal viu ilegalidade neste tipo de transição e, a partir daí, o Verdão se viu em dívida com a Crefisa.

Um acordo entre as partes prevê cobrança de juros abaixo dos praticados no mercado, além de prazo para pagamento de até dois anos a partir do momento em que o atleta não tiver mais contrato com a equipe. Não é o caso de Dudu, porém o clube preferiu se antecipar e quitar o valor.