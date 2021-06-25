Palestrinas encerram primeira fase do Brasileirão com marcas expressivas

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras encerrou a primeira fase do Brasileirão A1, na última quinta-feira (24), vencendo o Minas Brasília pelo placar de 3 a 2, de virada. Com isso, a equipe chegou a 37 pontos, tendo a segunda melhor campanha do torneio – mesmo assim, as Palestrinas ocupam a liderança em outros quesitos.A equipe palmeirense é a única que não sabe o que é perder no torneio – são 11 vitórias e 4 empates, com um aproveitamento de 82,2%. A invencibilidade palmeirense, que já dura 16 jogos, também é um recorde, sendo a maior sequência invicta da história da equipe – o time não sabe o que é perder desde o dia 2 de dezembro de 2020.

Outro recorde conquistado foi o de maior goleada da história do Allianz Parque: a equipe venceu o Napoli por 8 a 0, igualando uma partida do sub-20, diante do Presidente Médici, que teve a mesma quantidade de gols.Além disso, tem a melhor defesa, junto com o Corinthians, tendo levado apenas 13 gols em 15 jogos, sendo uma média de 0,8 por jogo. O ataque palmeirense não fica atrás: são 45 bolas na rede ao longo da primeira fase, o que faz a equipe ter o melhor setor ofensivo entre os 16 times.

As Palestrinas ainda contam com a artilheira da competição – Bia Zaneratto marcou em 13 oportunidades no torneio, além de ter servido suas companheiras em 7 oportunidades, sendo a atleta que mais participou dos tentos alviverdes.