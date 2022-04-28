Palacios faz sua estreia pelo Vasco e nutricionista do clube elogia foco do atleta: 'Bem determinado'

Carlos Palacios fez a sua estreia com a camisa do Vasco na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão . Depois de um intenso trabalho de preparação, o chileno pode entrar nos minutos finais do segundo tempo e sentir como é a atmosfera de jogar, pela primeira vez, em São Januário. Em entrevista para a 'VascoTV', o nutricionista do clube Léo Acro detalhou como foi o processo.> Confira a tabela da Série B

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- Palacios é um atleta, assim como todo o grupo, bem determinado. Ele chegou e já teve uma redução do percentual de gordura e teve um ganho de massa magra. Isso é muito importante para ele. Todo o trabalho, que foi feito no DESP (Departamento de Saúde e Performance), está sendo coordenado por cada setor do departamento: a parte de fisiologia e de nutrição. A cada dia que passa vemos uma boa evolução no atleta - avaliou o nutricionista, que na sequência, falou que o atacante vascaíno tem uma ótima alimentação:

- Exclusivamente com o Palacios, eu fiz uma anamnese com ele. Perguntei quais as características da alimentação dele, como se baseia. É um atleta que tem uma ótima alimentação. Tem o hábito de comer nosso arroz e feijão também. Não sente a diferença porque é a base de massas, de pasta, saladas. É fácil e bom para trabalharmos.

Sem jogar desde fevereiro, Palacios foi anunciado pelo Cruz-Maltino no dia 06 de abril e foi o último dos recém-contratados a estrear com a camisa do Gigante da Colina. Após o triunfo contra a equipe paulista, o jogador saiu de campo animado com o retorno e descreveu uma sensação única estar diante dos torcedores vascaínos.

- É muito difícil falar depois de tanto tempo ficando fora de um jogo. A sensação é incrível de jogar em São Januário. Na verdade, poucas vezes senti no futebol uma sensação assim - afirmou o camisa 19.