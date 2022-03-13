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futebol

Pai de Júnior Moraes diz que atacante está 99% fechado com o Corinthians

Em entrevista, Aluísio Guerreiro elogiou o atual trabalho da diretoria do Timão e disse que jogador está perto de fechar com o clube paulista...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 14:58

Publicado em 13 de Março de 2022 às 14:58

Aluísio Guerreiro, pai do atacante Júnior Moraes, afirmou que o filho está muito próximo de fechar acordo com o Corinthians. O Timão vive uma expectativa de anunciar o seu novo reforço de 34 anos ainda nesta semana. O jogador está no Brasil, refugiado da Ucrânia, país que vive guerra com a Rússia e no qual o atleta é naturalizado.
+ Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022- Não posso afirmar isso (que já é jogador do Corinthians), é 99% pelo que ele me passou. Ele subiu para São Paulo ontem e quem vai anunciar é o Corinthians. Graças a Deus estão fazendo um trabalho muito profissional lá, uma gestão de respeitar o jogador experiente, e ele foi para uma equipe que está com uma gestão boa. Ele que define, ele que vai falar se está certo ou não com o Corinthians - afirmou Aluísio Guerreiro, em entrevista à Rádio 365.
Como Moraes tem vínculo com o Shakhtar Donestk até o fim de junho, mas está autorizado pela Fifa para firmar um contrato de empréstimo com qualquer outro clube no mundo até a abertura da próxima janela de transferências, no dia 1ª de julho, o Timão deve firmar um vínculo inicial de três meses e, após o 'contrato provisório', firmar um vínculo definitivo quando Júnior ficar definitivamente livre no mercado.
Crédito: OatacanteJúniorMoraesestápertodefecharcomoCorinthians(Foto:Divulgação/ShakhtarDonetsk

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