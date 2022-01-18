Paco Gento, ídolo do Real Madrid, morre aos 88 anos

Paco Gento, jogador histórico do Real Madrid, morreu aos 88 anos na manhã desta terça-feira. O ex-atletamerengue se destacava por sua velocidade, mas também por atrair títulos, sendo o único a conquistar seis troféus da Copa da Europa, equivalente a Champions League atual.O atacante chegou ao Real Madrid em 1953 após uma temporada com a camisa do Racing Santander. Após uma primeira temporada discreta, Santiago Bernabéu, ex-presidente do clube espanhol, pensou em negociá-lo novamente com a equipe de onde veio, mas Alfredo Di Stefano impediu.

> Veja a tabela da La Liga

O argentino, que também está no hall dos maiores jogadores da história merengue, impediu que a operação fosse concretizada após conversa com o mandatário. O atacante havia pedido um voto de confiança no jovem e também a contratação de Héctor Rial.

A partir de 1955/1956, Gento fez parte do histórico conjunto do Real Madrid que conquistou cinco títulos consecutivos da Copa da Europa. O espanhol marcou gols que contribuíram para as conquistar em 1956/1957 e em 1957/1958. Seu último troféu continental aconteceu em 1965/1966.

Em 18 temporadas vestindo a camisa merengue, Gento também venceu 12 Campeonatos Espanhóis, um Mundial de Clubes e duas Taças da Espanha. O atleta soma 523 jogos com a camisa branca e anotou um total de 159 gols em sua passagem.

Em 1971, Gento decidiu pendurar as chuteiras após Santiago Bernabéu decidir por uma renovação no elenco. Em 2016, o ídolo foi elegido Presidente de Honra, sucedendo Di Stefano, falecido em 2014. Na Espanha, o ponta esquerdo é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos em sua posição.