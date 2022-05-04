Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pablo sai cedo em jogo da Libertadores e aumenta lista de problemas do Flamengo na defesa
futebol

Pablo sai cedo em jogo da Libertadores e aumenta lista de problemas do Flamengo na defesa

Em sua terceira partida pelo clube, Pablo sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído aos 12 minutos da partida contra o Talleres, pelo Grupo H da Copa Libertadores...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 20:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 20:15
Aos 12 minutos do primeiro tempo no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, o zagueiro Pablo sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído por Paulo Sousa, técnico do Flamengo, na partida contra o Talleres. O clube, por ora, apenas informou que o camisa 30, que será reavaliado no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira, aumentando a lista de problemas no setor.E MAIS: Veja a classificação completa e as próximas rodadas da Libertadores!Para o jogo em Córdoba, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores, o técnico Paulo Sousa já não contou com Rodrigo Caio (recuperação de cirurgia no joelho direito), Fabrício Bruno (trauma no pé esquerdo), Gustavo Henrique (lesão no quadríceps) e Léo Pereira (dores na coxa esquerda).
Em 17 de março, no seu primeiro treino como jogador do Flamengo, Pablo sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após uma pancada. A estreia pelo Rubro-Negro, após recuperação, foi em 23 de abril, contra o Athletico. Depois, atuou contra a Universidad Católica e fazia sua terceira partida diante do Talleres.
Crédito: Comdoresnacoxaesquerda,Pablofoisubstituídoaos12minutoscontraoTalleres(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras
Viatura
Ex-cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados