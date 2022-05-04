Pablo sai cedo em jogo da Libertadores e aumenta lista de problemas do Flamengo na defesa

Aos 12 minutos do primeiro tempo no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, o zagueiro Pablo sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído por Paulo Sousa, técnico do Flamengo, na partida contra o Talleres. O clube, por ora, apenas informou que o camisa 30, que será reavaliado no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira, aumentando a lista de problemas no setor.E MAIS: Veja a classificação completa e as próximas rodadas da Libertadores!Para o jogo em Córdoba, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores, o técnico Paulo Sousa já não contou com Rodrigo Caio (recuperação de cirurgia no joelho direito), Fabrício Bruno (trauma no pé esquerdo), Gustavo Henrique (lesão no quadríceps) e Léo Pereira (dores na coxa esquerda).