Pablo sai cedo em jogo da Libertadores e aumenta lista de problemas do Flamengo na defesa

Aos 12 minutos do primeiro tempo no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, o zagueiro Pablo sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído por Paulo Sousa, técnico do Flamengo, na partida contra o Talleres. O clube, por ora, apenas informou que o camisa 30, que será reavaliado no Ninho do Urubu, nesta quinta-feira, aumentando a lista de problemas no setor.E MAIS: Veja a classificação completa e as próximas rodadas da Libertadores!Para o jogo em Córdoba, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores, o técnico Paulo Sousa já não contou com Rodrigo Caio (recuperação de cirurgia no joelho direito), Fabrício Bruno (trauma no pé esquerdo), Gustavo Henrique (lesão no quadríceps) e Léo Pereira (dores na coxa esquerda).
Em 17 de março, no seu primeiro treino como jogador do Flamengo, Pablo sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após uma pancada. A estreia pelo Rubro-Negro, após recuperação, foi em 23 de abril, contra o Athletico. Depois, atuou contra a Universidad Católica e fazia sua terceira partida diante do Talleres.