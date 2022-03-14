Pablo fala sobre saída da Rússia, escolha pelo Flamengo e influência de Paulo Sousa: 'Sempre tem algo a ensinar'

Uma camisa de muito peso, de uma grandeza enorme e uma torcida muito apaixonada. Vamos trabalhar muito, nos dedicar bastante para conquistar todos os objetivos.

Representa muita coisa. A camisa do Flamengo é pesadíssima. Acredito que eu possa dizer que não há jogador no Brasil que nunca tenha pensado em vestir uma camisa com esse peso um dia. É uma oportunidade e temos muito trabalho pela frente.

Escolha pelo Flamengo

Foi um dos objetivos quando pensei em voltar ao Brasil (disputa por títulos). O Flamengo é um time, no Brasil, europeu, pois tem uma estrutura e um elenco de qualidade. Com certeza, vamos brigar por todos os títulos no ano.

Ninho do Urubu