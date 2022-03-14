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Pablo fala sobre saída da Rússia, escolha pelo Flamengo e influência de Paulo Sousa: 'Sempre tem algo a ensinar'

Zagueiro realizou exames no Ninho do Urubu e foi oficialmente anunciado nesta segunda...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 18:10

Publicado em 14 de Março de 2022 às 18:10

Uma camisa de muito peso, de uma grandeza enorme e uma torcida muito apaixonada. Vamos trabalhar muito, nos dedicar bastante para conquistar todos os objetivos.
Representa muita coisa. A camisa do Flamengo é pesadíssima. Acredito que eu possa dizer que não há jogador no Brasil que nunca tenha pensado em vestir uma camisa com esse peso um dia. É uma oportunidade e temos muito trabalho pela frente.
Escolha pelo Flamengo
Foi um dos objetivos quando pensei em voltar ao Brasil (disputa por títulos). O Flamengo é um time, no Brasil, europeu, pois tem uma estrutura e um elenco de qualidade. Com certeza, vamos brigar por todos os títulos no ano.
Ninho do Urubu
Estrutura impecável. Não deixa a desejar para nenhum time da Europa.

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