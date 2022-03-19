Pablo deve retornar às atividades somente em maio

O novo reforço do Flamengo, Pablo, logo após a sua apresentação, iniciou as atividades no CT Ninho do Urubu. No treinamento, o atleta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e só deve retornar em maio. Segundo informações do 'Coluna do Fla', o tempo de recuperação deve durar entre quatro e seis semanas.> Confira a tabela dos confrontos finais do Campeonato Carioca

O tempo de tratamento pode variar e depende das condições físicas do jogador. O Rubro-Negro faz um tratamento conservador e o jogador já faz fisioterapia.

> Quais os possíveis rivais do Flamengo na Libertadores?

A lesão fez com que a estreia de Pablo fosse adiada, isso porque ele tinha chances de ser relacionado para a segunda partida do clássico contra o Vasco, neste domingo (20), às 16h no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem do empate e pode perder por até um gol.