Outro patamar? Cássio discorda que Flamengo esteja em 'status' superior ao Corinthians

Há cerca de dois anos, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, deu uma declaração que se tornou jargão, quando afirmou que o time carioca estava em ‘outro patamar’ no futebol brasileiro. No entanto, o goleiro Cássio, do Corinthians, é do time que discorda dessa opinião.

>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosCorinthians e Flamengo se encontram neste domingo (1º), às 16h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Consequentemente, Cássio e Bruno Henrique também de se encontrarão.

O Fla vem embalado desde a chegada de Renato Portaluppi como novo treinador. Foram cinco vitórias em cinco partidas, sendo quatro por goleadas.

No entanto, nem mesmo essa sequência faz com que o goleiro corintiano acredite que o Flamengo esteja uma prateleira acima. Cássio, inclusive, reforça a capacidade de investimento do Rubro-Negro, para que eles atingissem o ‘tal patamar’.

- O Flamengo vem sendo bem efetivo, ganhando as últimas partidas, teve uma mudança de treinador há pouco tempo, Renato assumiu e o time vem em sequência boa de vitórias, se você observar o investimento feito lá, o Flamengo vem quase três anos com o mesmo time, investiu, se pegar o Flamengo o quanto contratou e investiu vem sendo campeão, vem sendo bem estruturado, se mantendo entre os primeiros e num momento muito bom – disse o arqueiro em entrevista coletiva virtual concedida na última sexta-feira (30).

Capitão corintiano, Cássio está no clube há nove anos, é o segundo atleta mais vitorioso da história do Timão, como nove títulos, e deixa claro que o histórico recente de conquistas do Corinthians também fala alto no ‘braço de ferro’ com o Flamengo.