Otimismo com bilheteria e vendas? Desde 2010, Fla alcançou quatro vezes os valores orçados para 2021

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O orçamento de 2021 do Flamengo, aprovado pelo Conselho de Administração na terça-feira, prevê receita bruta de R$ 953 milhões, dos quais R$ 100 milhões são provenientes de bilheteria e R$ 168 milhões de vendas de jogadores. Os números geraram debate e posicionamento de grupos políticos do clube, os quais questionam se há um "otimismo exagerado" na previsão feita para o próximo ano, que ainda conta com cenário incerto pela pandemia da Covid-19.

Em relação às receitas com bilheteria e repasse de direitos federativos, o clube só alcançou os valores estipulados quatro vezes desde 2010, de acordo com os demonstrativos financeiros disponíveis no site oficial. Aconteceu em 2017, 2019 e 2020, com a arrecadação de vendas superior a R$ 168 milhões, e novamente no ano passado, com o montante com bilheteria superando os R$ 100 milhões.> CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO BRASILEIRÃO!No orçamento, a diretoria acredita que, a partir de abril, a Nação poderá voltar a ocupar as arquibancadas do Maracanã e, desta forma, "repetir o feito" de 2019, quando o Flamengo atuou na maior parte de seus jogos como mandante com o estádio lotado. Foi o ano de maior arrecadação anual com bilheteria do clube, impulsionado pelos investimentos e expectativa gerada, além dos resultados esportivos, especialmente a partir de julho, já com Jorge Jesus.

A soma dessas circunstâncias não é vista com tamanho otimismo por todos no Flamengo. Ainda não há uma data estipulada para o início da vacinação na população brasileira, tampouco para o retorno do públicos aos estádio no Rio.

Quanto à venda de jogadores, o Flamengo superou os R$ 168 milhões orçados em temporadas que Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Reinier foram negociados pelas maiores cifras da história do clube, além de outros atletas que também renderam altas cifras ao cofres rubro-negros, como Jorge, Vizeu e Léo Duarte.

"Apostar alto" em tal receita não recorrente, ainda mais em um mercado global impactado pela pandemia do coronavírus, no qual não se conhece ao certo os impactos disso na próxima janela de transferências internacional, também foi visto como certo otimismo exagerado por parte dos grupos políticos do clube.Confira os valores arrecadados pelo Flamengo com bilheteria e repasse de direitos federativos desde 2010, conforme demonstrativos financeiros do clube:​2010Bilheteria - R$ 17,316 milhõesRepasse de Direitos Federativos - R$ 778 mil

2011Bilheteria - R$ 14,482 milhõesRepasse de Direitos Federativos - R$ 5,323 milhões

2012Bilheteria - R$ 9,452 milhõesRepasse de Direitos Federativos - R$ 11,479 milhões

2013Bilheteria - R$ 48,298 milhõesRepasse de Direitos Federativos - R$ 507 mil

2014Bilheteria - R$ 40,083 milhõesRepasse de Direitos Federativos - R$ 19,737 milhões

2015Bilheteria - R$ 43,676 milhõesRepasse de Direitos Federativos - R$ 11,634 milhões

2016Bilheteria - R$ 39.337.000,00Repasse de Direitos Federativos - R$ 11.995.000,00

2017Bilheteria - R$ 62,276 milhõesRepasse de Direitos Federativos - R$ 183,069 milhões

2018Bilheteria - R$ 44,700 milhõesRepasse de Direitos Federativos - R$ 63,762 milhões

2019Bilheteria - R$ 109,049 milhõesRepasse de Direitos Federativos - R$ 294,597 milhões

2020*Bilheteria - R$ 21,838 milhõesRepasse de Direitos Federativos - R$ 195,233 milhões